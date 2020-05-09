Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
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Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı

Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
09.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:27

Antalya'da beslediği anne köpek ve 4 yavrusunun binlerce arının saldırısına uğradığını gören vatandaş, birçok kez sokulmasına rağmen arıların arasına dalarak köpeklerini kurtarmaya çalıştı. Veterinerde soluğu alan hayvansever adam, yavrulardan birinin kurtarılamadığını belirtti.

Antalya'nın Kemek ilçesinde, beslediği anne köpek ve 4 yavrusunun binlerce arının saldırısına uğradığını gören Tevfik Can Akkelle (28), birçok kez sokulmasına rağmen hayvanları kurtarmak için arıların arasına daldı. Soluğu veterinerde alan Akkelle, yavru köpeklerden biriin kurtarılamadığını söyledi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASINA UYANDILAR

Kemer'in Tekirova Mahallesi'nde yaşayan Tevfik Can Akkelle ve 9 aylık hamile eşi Özge Akkelle (23), dün saat 09.00 sularında köpeklerinin havlamasıyla uyandı. Koşarak balkona çıkan Tevfik Can Akkelle, 4 yavru köpek ile annelerine binlerce bal arısının saldırdığını görünce onları kurtarmak için evden çıktı. Bahçede bağlı olan ve üzeri tamamen arılarla kaplı anne köpeği kurtaran Akkelle, ardından 4 yavruyu kurtarmak için geri döndü. Birçok arının ellerinden ve ayaklarından soktuğu Akkelle, yavruları da babası İsmail Akkelle'nin yardımıyla kurtardı. Tevfik Can Akkelle, baygın haldeki iki yavruyu ilçe merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Köpeklere müdahale eden Veteriner Hekim Olgun Aslan ve ekibi, tüm uğraşlarına rağmen 45 günlük yavru köpeklerden birini kurtaramadı.

Arı saldırısına uğrayan köpeklerin sahibi, bir an bile

KÖPEĞİN ÜZERİNDE BİNLERCE ARI VARDI

Olay gününü anlatan Tevfik Can Akkelle, 'Uyandığımızda köpekler acı içinde havlıyordu. Balkona çıkınca arıların saldırdığını gördüm. Binlerce arı vardı. Dışarı çıktığımda, anne köpeğin üstünde binlerce arı vardı. Bağlı olduğu için hemen tasmasını çıkardım. O uzaklaştı, gitti zaten. Yavruların ikisi baygın şekilde yerde yatıyordu. Onları alıp evin önüne getirdim. Sonrasında diğer iki yavruyu da aldım, geldim. Arılar beni de soktu, inanın ne kadar olduğunu bilemiyorum. Öyle bir durumda acıyı düşünmüyorsun. Tek düşündüğüm yavrular ve köpeklerdi. Onların bağırmaları ve çığlıklarıydı" diye konuştu.

YAVRU KÖPEKLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Ardından arıların olduğu bölgeden köpeklerini uzaklaştırdığını anlatan Akkelle, "Sonrasında tekrar eve geldim. Yavruların halini görünce veteriner Olgun Ağabeyi aradım. Olgun Ağabey 'Acilen getir, yoksa kaybederiz' dedi. Olgun Ağabey ve ekibi sonunda çok iyi bir iş çıkarttı. Tabii birini kaybettik. Onun durumu iyi değildi. Böyle talihsiz bir olay geldi başımıza" dedi.

Arı saldırısına uğrayan köpeklerin sahibi, bir an bile

"BİNLERCE ARI VARDI HER TARAFTA"

Doğumuna kısa süre kalan Özge Akkelle ise o anları şöyle anlattı: "Sabah yavruların ve annelerinin sesiyle uyandık. Yüzlerce değil, belki binlerce arı vardı her tarafta. Eşim hemen kalktı, üstüne hiçbir şey almıyordu. Allah'tan kapüşonlu ceketini verdim. Onu giydi hemen dışarıya attı kendini. 'Sen gelme' dedi bana. Arı sokar diye. Zaten hamileyim, cesaret eder miydim o kadar arının içerisine gitmeye, bilemiyorum. Ben pencereden izliyorum ama her tarafını arı sardı. Anneyi mi diğer yavruları mı kurtarsın. Hepsini tek tek elleriyle getirdi. Yaklaşık bir saate yakın uğraştılar orada. Yavruları kurtardığında bile arı vardı eşimin üzerinde."

"KAHRAMANCA BİR HAREKET"

Veteriner Hekim Olgun Aslan ise Can Akkelle'nin normalde sakin biri olduğunu belirterek, "Olayın olduğu gün çok heyecanlıydı, üzgündü. Tabii olay yerini görmedik ama galiba binlerce arı saldırısına maruz kalmışlar. Bir yavru köpeği yüzlerce arının soktuğu vaka sayısı çok az. Hele ki bunların 4'ünün, 5'inin bir arada gelmesi. Can da perişan haldeydi. O da kendisini arıların içerisine atmış. Bir taraftan sokulurken bir taraftan da onları kurtarmaya çalışmış. Çok çabuk müdahale ettik. Yoğun bakıma aldık. Yavrulardan 3'ü çok sağlıklı ama birini maalesef kaybettik. Artık arılara ne oldu, kovan mı devrildi, o konuda bir bilgim yok. Can'ın evden fırlayıp binlerce arının arasına dalıp yavruları buraya getirmesi, oldukça kahramanca bir hareket" diye konuştu.

Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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