ANTALYA BAYRAM HAVA DURUMU 2025: Antalya bayramda yağmur yağacak mı? 30-31 Mart ve 1 Nisan bayram tatilinde Antalya'da hava nasıl olacak?

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayram tatilini Antalya'da geçirmeyi planlayan vatandaşlar gözlerini hava durumu tahminlerine çevirdi. Aile ziyaretleri, deniz kenarında vakit geçirmek ya da açık hava etkinlikleri planlayanlar, "Bayramda Antalya'da yağmur var mı, hava güneşli mi olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatilinde Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya bayramda yağmur yağacak mı? İşte, Antalya hava durumuna ilişkin detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

2025 Ramazan Bayramı boyunca Antalya'da hava durumu genel olarak ılık, parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji tahminlerine göre, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ancak diğer günlerde hava, genellikle bulutlu veya açık seyredecek.

Gündüz sıcaklıkları: 22°C – 26°C

Gece sıcaklıkları: 13°C – 16°C

Bayram süresince Antalya'da tatil yapmayı planlayanlar için genel hava durumu bahar havasında ve zaman zaman serin rüzgârlı olacak. Yağış ihtimaline karşı dış planlarda dikkatli olunması ve hava durumunun günlük olarak takip edilmesi öneriliyor.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN ANTALYA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Antalya bayramda yağmur yağacak mı