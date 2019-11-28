Antalya aşt'nin başına 4,5 yıl kömür denetimi yaptırılan gökhan avkıran atandı

28.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:34

AŞT'nin başına 4,5 yıl kömür denetimi yaptırılan Gökhan Avkıran atandı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatroları'nda (AŞT) bu sezon perde açılamamasının nedeninin, hukuksuz kadrolaşma olduğunu savundu. Başkan Böcek, Mehmet Özgür'den boşalan genel sanat yönetmenliğine, geçen dönem sürgün edilerek 4,5 yıl kömür ve baca denetimi yaptırılan Gökhan Avkıran'ın atandığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, AŞT'ye yönelik açıklama yaptı. AŞT ile ilgili aldıkları kararlar sonrası gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığını öne süren Böcek, hiçbir zaman kişisel düşünceleri ya da siyasi nedenlerle karar almadığını söyledi. Yerel seçimden sonra göreve geldiğinde yaptıkları incelemeler sonucu AŞT'de bazı aksayan noktalar tespit ettiklerini dile getiren Böcek, tasarruf tedbirleri aldıklarını vurguladı. Böcek, AŞT'nin son 3 yılda 7 milyon liraya yakın bütçesi olmasına rağmen yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece 2 yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük. Bunların dışında Antalya'da AKM, Yeni Mahalle Kültür Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi gibi çalışma ortamı ve sahne bulunmasına rağmen bir AVM'den yer kiralanmış olmasını tasarruf açısından doğru bulmadık ve süresi biten bu salonun sözleşmesini yenilemedik dedi.

'SİZLERİ MAĞDUR EDENLERE KARŞI DA EYLEM YAPACAK MISINIZ'

Son günlerde yaptıkları açıklamalarla tiyatroda çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin de yasal olmadığına dikkati çeken Böcek, Bu arkadaşların işe girişleri, geçmiş dönemde saat ücretli yapılmıştır. Oysa ki Teftiş Kurulu'nun 2016 yılında yaptığı denetimde, bu çalışanların saat ücretli istihdam edilmesinin yasal olmadığı belirtilmiş ve eski yönetim tarafından bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır. 2019 yılında yapılan denetimlerde ise bu personelin istihdam şekillerinin doğru olmadığı, iş akitlerinin yasa gereği sonlandırılması yönünde rapor hazırlanmıştır. Şimdi soruyorum sizlere, bu arkadaşları yanlış şekilde işe alıp mağdur edenler mi suçlu yoksa kanunları uygulayan Muhittin Böcek mi Bu arkadaşlarıma da sormak istiyorum, sizleri mağdur eden kişilere karşı da bu eylemleri yapacak mısınız diye konuştu.

'AŞT EN YAKINDA ZAMANDA OYUNLARINI SERGİLEYECEK'

Şehir tiyatroları yönetmeliğinde, kısıtlamaya neden olan 2 maddede değişiklik yaptıklarını açıklayan Başkan Böcek, bu değişiklikler ile 105 yıldır perdelerini aralıksız açan İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Eskişehir, Kocaeli gibi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesini de aynen uyguladıklarını söyledi. Böcek, Asıl şimdi istenilen herhangi biri, hangi meslekten olursa olsun, genel sanat yönetmeni olamayacak ve tiyatroyu tiyatrocular yönetecek. Dilerdim ki o açıklamaları yapan ve videoları çeken arkadaşlarımız da önce araştırıp doğru bilgileri edinmiş olsalardı ve istediklerinin bizim yaptığımız değişikliklerle hayata geçtiğini anlasalardı. Şehir tiyatrolarımız bu sezon perdelerini açamadıysa bu, hukuksuz kadrolaşma yüzündendir. Ama tiyatroseverler meraklanmasın AŞT, en yakın zamanda yeniden perdelerini açacaktır dedi.

Tiyatronun idari ve sanatsal kadrolarını, liyakat ve tecrübeyi göz önüne alarak yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Böcek, şöyle devam etti

Sanat yönetmeni değişikliğini de bu düşünceler ışığında gerçekleştirdik. Ayrıca her yönetim çalışma ekibini kendi belirleme hakkına sahiptir. Önemli olan, kimseyi mağdur etmemek ve hak yememektir. Bu bağlamda, eski sanat yönetmenimizde şu anda şehir tiyatrolarında sözleşmeli sanatçımız olarak görevine devam etmektedir. Bazı basın organlarında yer aldığı gibi işten çıkarılması söz konusu değildir. Ayrıca yönetmeliklerde bu değişiklikler olmasaydı da eski sanat yönetmenimizin görevine devam etmesi mümkün değildi. Çünkü eski genel sanat yönetmenimiz, önceki yönetmelikte yer alan 'kesintisiz 5 yıl kurumda çalışma' şartına uymamaktaydı.

CENAZE HİZMETLERİNDEKİ TİYATROCULAR YENİDEN GÖREVDE

Genel sanat yönetmenliğine, belediyenin emektar oyuncusu Gökhan Avkıran'ı atadıklarını belirten Başkan Böcek, Avkıran'a, geçen dönem sürgün edilerek, kömür ve baca denetimi yaptırıldığını söyledi. Avkıran'ın mağduriyetinin giderildiğini kaydeden Böcek, yine geçen dönemde tiyatrodan alınarak cenaze hizmetlerine verilen oyuncuları da eski görev yerlerine döndürdüklerini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR YENİ OYUNCULAR ALACAK

4 Aralık Çarşamba günü, tiyatro ve sinema alanında ulusal ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atmış Mustafa Avkıran, Şebnem Sönmez, Mine Tüzel Tüfekçioğlu, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve Ayşegül Ünsal'dan oluşan jürinin şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçeceğini anlatan Böcek, Antalya'da bugüne kadar bu nitelikte seçici bir kurul oluşturulmamıştır. Seçmelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuar mezunu olan herkesin, 3 Aralık tarihine kadar belediyemize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Hatta yasa gereği zorunlu olarak işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir. Seçmelerden kısa süre sonra İstanbul Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı, Oyuncu ve Yönetmen Mine Tüzel Tüfekçioğlu yönetiminde ilk yetişkin oyunumuzla perdelerimizi açacağız diye konuştu.

'BENİ PROTESTO EDENLER DE SINAVA KATILABİLİR'

AŞT'nin 2 yıldır Toptancı Hali'nde bulunan, sanata ve sanatçıya yakışmayan bir ortamda, zor şartlarda hizmet verdiğini aktaran Böcek, şimdi ise Işıklar Caddesi'nde, şehrin merkezinde yer alan 121 yıllık tarihi binada hizmet vermeye başladığını kaydetti. 39 kişinin belediye önünde kendisini protesto etmesini eleştiren Muhittin Böcek, bu kişilerin yeni açılacak sınava katılmasının önünde engel olmadığını aktardı.

YENİ DÖNEMDE 3 YENİ OYUN

Mehmet Özgür'den boşalan genel sanat yönetmenliğine atanan Gökhan Avkıran da basın toplantısında kısa bir konuşma yaptı. Avkıran, 4,5 yıl kömür denetimi yaparak Antalya'da kömür kalitesini artırmıştık. Şimdi de tiyatronun kalitesini artıracağız. Yeni dönemde yeni olarak 2 yetiştin, 1 de çocuk oyunu sergileyeceğiz dedi.

Kaynak: DHA