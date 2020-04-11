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Can Yılmaz, Antalya, Sabah, Polis, Güncel

ANTALYA-Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza

Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara cezaTURİZM kenti Antalya sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:02
ANTALYA-Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza

Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza

TURİZM kenti Antalya sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalar sokak hayvanlarına kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tarihinde olmadığı kadar ıssız görüntülendi. Yasağa rağmen bisikletle seyir halindeyken polise yakalanan Berke Can Yılmaz ve Ezgi Eratik, arkadaşlarının evinde uyuyakaldıklarını ve yasaktan sabah haberlerinin olduğunu öne sürdü. İkiliye 3 bin 542'şer lira ceza yazıldı. Geceyi parkta geçiren Serhat Fedaioğulları'nın çadırı da polis tarafından söküldü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 30'u büyükşehir 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkmayı yasakladı. Saat 00.00'da başlayan yasakla birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Yasak kapsamındaki turizm kenti Antalya'da da sabah erken saatlerden itibaren polis ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde görev alarak, yaya ve araçlara uygulama yaptı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara yasağı hatırlatan polis ekipleri kimlik kontrolü de yaptı. Araçların birçoğunun kamu görevlisi ya da kamu hizmeti veren sektör çalışanları olduğu görüldü.

Ayrıca kentin simgelerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı da sessizliğe büründü. Meydan birkaç kedi ve bir sokak köpeğine kaldı. Kentin diğer simgeleri Üç Kapılar ve Işıklar Caddesi'nin de tamamen boş olduğu dikkat çekerken, yasak öncesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı ve kent sakinlerinin sıkışıklıktan dert yandığı 100. Yıl Bulvarı tamamen sessizliğe büründü.

Drone ile boş cadde ve meydanları havadan görüntülenen kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de kimsenin olmadığı görüldü.

UYUYAKALINCA 7 BİN 84 LİRA CEZA YEDİLER

Öte yandan Muratpaşa ilçesindeki Selekler Kavşağı'nda bisikletleriyle seyreden Berke Can Yılmaz (29) ve Ezgi Eratik'i (24) polisler tarafından durduruldu. Neden sokakta oldukları sorulan ikili, arkadaşlarının evinde uyuyakaldıklarını ve yasaktan sabah uyandıklarında haberdar olduklarını öne sürdü. Berke Can Yılmaz, Zamanı geri alamıyorum sabah uyanınca haberim oldu. Arkadaşımın evinde de kalamayacağımıza göre evimize gidiyoruz. Servis olsaydı servise binerdik, ama servis yok. O yüzden bisikletle evimize gidiyoruz. Mağduruz dedi.

İkilinin GBT taramasını yapan polisler yasak kapsamında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtip yasağa aykırı davrandıkları ve Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 3 bin 542'şer lira ceza yazdı. Polis bisikletin ön tekerini söküp ekip aracına yerleştirdikten sonra çifti cezanın tebliği için polis merkezine götürdü.

PARKTAKİ GEZGİNİN ÇADIRI KALDIRILDI

Gidecek yeri olmadığını söyleyen Serhat Fedaioğulları (23) ise geceyi Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki İsmet İnönü Parkı'nda kurduğu çadırda geçirdi. Fedaioğulları'nı sabah parkta devriye gezen polis ekipleri 'Günaydın' diyerek uyandırdı. Polisi karşısında gören Serhat Fedaioğulları, İstanbul'dan geldiğini ve gezgin olduğunu söyledi. Yasağı hatırlatan polis, çadırı sökmesine yardımcı olduğu Serhat Fedaioğulları'nı ekip arabasıyla Kepez Belediyesi'ne bağlı konukevine götürdü.

Kaynak: DHA

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