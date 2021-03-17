Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
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Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

17.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:24

Antalya'da ailesiyle birlikte oturduğu villada anne-babasını ve ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in halası cenazede gözyaşlarını tutamadı. Hala Güler, "Yeğenimi Bitcoin yaktı. Önce 250 bin lirasını, sonra bir 65 bin ve arabasını en son da arkadaşından aldığı 35 bin lirayı hiç etti. Arkadaşı parayı isteyince iyice bunalıma girdi. Yoksa bunları yapacak biri değildi" ifadelerinde bulundu.

Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana gelen olayda, villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.

TÜM AİLENİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİLER

Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

BABASININ CANSIZ BEDENİNİ SÜRÜKLEYEREK ALT KATA TAŞIMI

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cansız bedenini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı.

Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

TETİĞİ AYAK PARMAĞIYLA ATEŞLEMİŞ

Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

"BUNLARI YAPACAK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Adli Tıp Kurumu morgundaki 4 cenaze, bugün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala Nimet Güler, Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi. Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi" diye konuştu.

Morgdan alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

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Ailesini katlettikten sonra intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (11)
REX: Margin işine benziyo maalesef. Hızlı ve kolay gibi gelsede risklidir. Tecrübeniz yoksa bulaşmayın.
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AKCAKOCALİ: Iddia dir o bitcoin diyo yanlışlıkla
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ACAYİP: Bitcoinin kaybettirdiğini ilk defa duyuyorum. Bitcoin öyle borsa gibi günübirlik kar zarar ettiren bir şey değil ki. Fazla paran varsa yatırıp belirli bir kalıcı artışı görünce satıp kazandığın bir yatırımdır. Günü birlik 50 cent- 1 $ fark için al sat yapamazsın komisyon parasından zarar edersin. Bu adam defalarca yatırım arttırmış ve borç almış. Sanki başka bir kumar sorunu varmış gibi görünüyor.
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