Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı.

Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
08.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:13

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı. Olayı duyup şortuyla evinden fırlayan polis, balıkçı teknesine binip denizdeki gençlerin yardımına koştu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İki genç, Gazipaşa ilçesinde sabah erken saatlerde denize girmek için Koru sahiline geldi. Onur Bal ve Hüseyin Aksoy isimli gençler, üzerlerini kıyıda çıkarıp dalgalı ve kayalıklarla dolu denize açıldı. Bir süre denizde yüzen gençlerden Onur Bal'ın ayağına kramp girdi. Kayalıklardan karaya çıkmak isterken ayağından yara alan Onur Bal'ı dalgalar tekrar içeriye çekti. Arkadaşını yalnız bırakmayan Hüseyin Aksoy bağırarak çevreden yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar bir yandan polisi aradı, diğer yandan ip ve hortum uzatarak denizde mahsur kalan gençleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mesaisi başlamayan polis destek talebini duyup yardıma koştu

Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, polis ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istediğini duydu. Alanya'dan gelecek sahil güvenliğin zamanında yetişemeyeceğini düşünen Çetinçelik, şort ve atletiyle evinden çıkarak balıkçı limanına geldi. Merve 3 adlı balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman ile birlikte şiddetli dalgaya rağmen denize açılan başpolis Çetinçelik, zamanında gençlere yetişmeyi başardı.

Gençleri tekneye alan Çetinçelik ve Aman, Gazipaşa Yat Limanına yanaştı.

Görgü tanıkları olay anını anlattı

Sahildeki bir kafede dinlenen Ramazan Ak, gençlerin kıyafetlerinin sahilde bulunduğunu belirterek, "Buradan salıncağın oradan denize girdiler. Gitmeyin filan denildi ama dinlemediler. Deniz dalgalı olunca onları içeri çekti. Bir süre sonra bağırarak yardım istediler. Daha sonra tekne gelip kurtardı" dedi. Gençleri kurtarmaya çalışanlar arasında bulunan Mehmet Çuha ise dalgalı denize rağmen gençlerin yüzmek için açıldıklarını belirterek, "Birinin ayağına kramp girmiş herhalde. Bağırmaya başladılar. Yardıma koştuk. Kenardan hortum filan uzattık ama kenara gelemeyince kurtaramadık. Sonra tekne gelip kurtardı" diye konuştu.

Polisi arayan vatandaş ise yardım çığlıklarını duyduktan sonra yüzme bilmediği için polisi arayarak yardım istediğini söyledi. Balıkçı teknesi ile yat Limanına getirilen ve buradan sağlık ekiplerine teslim edilen gençlerin ilk muayeneleri ambulansta yapıldı. Balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman, kendisine haber veren başpolis Mehmet Çetinçelik ile birlikte düşünmeden denize açıldıklarını söyledi. Aman, "Deniz yüzmek ve tekne ile açılmak için haddinden fazla dalgalı. Normal şartlarda bu denize açılmaz ama söz konusu can olunca açıldık. Çok şükür gençleri kurtardık" dedi.

Başpolis Çetinçelik de olay anını anlattı. Evinde henüz mesaisinin başlamadığını ve dinlendiğini belirten Çetinçelik, "Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Saban Aman'a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağolsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastane götürülen ve muayene ettirilen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girdiğini, çıkmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Bal, "Dalga bizi içine çekti. İki kez kıyıya çıkmaya çalıştık. Sonuncusunda ayağımı kayaya çarptım. Ayağım ve vücudumun bazı yerleri kanadı. Şoka girmişim, daha sonra ayağıma kramp girdi. Tekne yarım saat daha geç kalsaydı boğulurduk. Bizi kurtarmaya gelen polis Mehmet Abiye, tekneci Şaban Abiye ve sağlıkçılara ve herkese teşekkür ederim dedi.

Hüseyin Aksoy ise kayalıklardan sahile çıkamayınca bağırarak yardım istediklerini söyledi. Çevredekilerin kendilerine halat attıklarını ancak halata yetişemediklerini belirten Aksoy, "Daha sona açığa doğru gittik, teknenin bizi alabileceği yere geçtik. Bizi kurtarmak için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Güncel
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun...
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Salih Zeki Çolak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Beren Saat Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:15:15. #1.15#
title