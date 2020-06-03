Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor
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Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor

Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor Yıldırım annelerini onlardan ayırdı; Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı İzmir Karaburunlu Ali Tokaç'ın geçen hafta yıldırım düşmesi sonucu annesiz kalan 20 oğlağını İzmir Büyükşehir Belediyesi sahiplendi.

03.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:23

Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor

Yıldırım annelerini onlardan ayırdı; Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

İZMİR - İzmir Karaburunlu Ali Tokaç'ın geçen hafta yıldırım düşmesi sonucu annesiz kalan 20 oğlağını İzmir Büyükşehir Belediyesi sahiplendi. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alınan oğlaklar büyüdükten sonra yeniden Karaburunlu üreticilere teslim edilecek.

21 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu Karaburun Yaylaköy'de geçimini hayvancılık yaparak sürdüren Ali Tokaç'ın 69 keçisi telef oldu. Tokaç'ın yaptığı yardım çağrısına kulak veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerini harekete geçirerek 69 keçisini kaybeden Tokaç'ın annesiz kaldıkları için bakamayacağını söylediği 20 oğlağını Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. 21 gün karantina odasında bakılacak oğlaklar, karantina süresinin ardından Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda kendileri için hazırlanan kapalı ve açık alanın bulunduğu bölüme alınacak. Oğlaklara en güzel şekilde bakacaklarını belirten Sasalı Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, annesiz kalan oğlaklara en güzel şekilde bakılacağını ve gelişimlerini tamamladıklarında Karaburunlu üreticiye verileceğini ifade etti.

"Başkanımız bu işe el attı, yardımını esirgemedi"

69 keçisi yıldırım çarpması sonucu telef olan Ali Tokaç isimli vatandaş da İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekten dolayı mutluluğunu ifade etti. Tokaç, "Yıldırım çarpması sonucu 69 keçimiz telef oldu. Başkanımız da sağ olsun bizi yardımsız bırakmadı. 69 hayvanın 20 tanesinin oğlağını sahiplendi. Onların emzirileceğini söylediler. Bizim için çok meşakkatli bir işti bu. Başkanımız da bu işe el attı, yardımını esirgemedi. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir bunları bizden alıp, besleyip, büyütüp tekrar geri gönderecek. O da ayrıca bizi sevindiriyor. Hayvanlarımızdan ayrılmayacağız, tekrar birlikte olacağız" dedi.

Bakımları titizlikle yapılıyor

Sasalı Doğal Yaşam Parkı Veteriner Hekimi Vasfiye Erdem tarafından titizlikle gözetim altında tutulan oğlaklar, annelerinin yokluğunda anne sütüne yakın olarak hazırlanan özel sütle besleniyor. Bazı sağlık sorunları da burada giderilen oğlakların bakımı sürerken, 21 günlük karantina süresinin ardından yavrular, kendileri için hazırlanan kapalı ve açık alanın bulunduğu bölüme alınacak.

Tüm muayeneleri tamam

Oğlakların bakımı hakkında açıklama yapan Sasalı Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, bakım sürecini titizlikle yürüttüklerini söyledi. Afşin, "Karaburun'un bir yayla köyündenyıldırım çarpması sonucu 69 keçi telef olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde bize gelen talimatlar sonucu biz de annesiz kalan bu 20 keçi yavrusuna kapılarımızı açtık. Dünyada olmazsa olmazlardan birisi de anne sütüdür. Biz onları anne sütüne en yakın olan besinlerle beslemeye çalışıyoruz. Bu 20 yavrumuzun bakımını üstlendik. Yavrular burada veteriner hekim arkadaşlar tarafından muayene edildi. Daha sonra da vitamin takviyesi yapıldı. Üç tane çok küçük yavrumuz var. Onları da sütle besliyoruz. Buradaki daha büyük 17 oğlağı da yonca vererek besliyoruz. Bu yavrular gelişimlerini tamamladıktan sonra köylüye verilecek" sözlerine yer verdi.

Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor

Kaynak: İHA

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