Annesinin ölümünden haberdar edilemeyen evlat, hukuk mücadelesi başlattı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Halil Akdaş hastanede yoğun bakımda yatan ve kapısında nöbet tuttuğu annesinin ölüm haberini 4 gün sonra öğrenince hukuk mücadelesi başlattı. Hasta yakının şikayetini haklı bulan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de ölen hastanın yakınlarına vaktinde ölüm ihbarı bulunma vazifesini ihmal eden sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; 1950 doğumlu Kamile Akdaş 12 Ocak günü Koronavirüs teşhisi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine yatırıldı. Yapılan tedavi sürecinde yoğun bakıma yatırılan Akdaş'ın oğlu Halil Akdaş ise Covid yoğun bakım ünitesi kapısının önünde gece-gündüz adeta nöbet tutmasına rağmen annesinin ölüm haberi günler sonra kendisine iletildiğini öğrenince cenazesini defnedip hukuk mücadelesi başlattı.

Hastane kapısında beklemesine rağmen annesinin ölümünden 4 gün sonra kendisinin haberdar edildiğini ileri süren Halil Akdaş, "Yoğun bakımda yatan annemin durumu ile ilgili sürekli bilgi almak istedik ama bilgi edinemedik. Maalesef annem ölmüş ve ölümünden 4 gün sonra bundan kendi imkanlarımla haberdar olabildim. 27 Ocak'ta vefat eden annemin cenazesini 30 Ocak pazar günü hastaneden alarak defnedebildim" dedi.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama istediğini, dosyaların karıştığını öğrendiğini ileri süren Halil Akdaş, "Annem 13 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda yattığı süre içinde vefat etmiş ama bize vefat haberi geç verildi. 4 gün sonra annemin vefat ettiğini kendi imkanlarımla öğrendim. Teşhis yapabilmem için beni morga almadılar. Annem hastanede yattığı sürece yoğun bakım önünden nöbet tutuyordum. Beni çok iyi tanıyan annemin doktoru annem perşembe günü vefat etmesine, benim de Cuma günü akşama kadar yoğun bakımda olduğumu görmesine rağmen hiçbir şey söylemedi. Ben annemin sağ olduğunu biliyordum. Hastane yönetimi ile görüştüm. Suçluları bulacaklarını söylediler. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım" diyerek durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Yaşanan ihmal ile ilgili Söke Devlet Hastanesi yönetiminin yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN