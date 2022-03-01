Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'un cep telefonu incelenecek

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 15'inci kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada, Kaplan'ın cep telefonun incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen' mesajını gönderdi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, başkanın sanıkların adli kontrolle serbest bırakılması yönünde görüş bildirmesine rağmen oy çokluğuyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının keşif taleplerini reddeden mahkeme, Eda Nur Kaplan'ın cep telefonunu incelenmemesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.