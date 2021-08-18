Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
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Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesine kızan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kumbarasını yanına alarak evden ayrıldı.

Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesine kızan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kumbarasını yanına alarak evden ayrıldı. Gaziantep'teki teyzesinin evine gitmek isteyen çocuk adresi bulamayınca kayboldu.

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesi H. Ali Öztürk Mahallesinde ikamet eden Tek ailesinin küçük oğlu 10 yaşındaki Arif Emre Tek'in annesine kızarak evden ayrıldı. Öğlen saatlerinde yanında para biriktirdiği kumbarasını da alan Arif Emre, teyzesinin yanına gitmek üzere Gaziantep'e hareket etti. Aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyen Arif Emre Tek'in ailesi ise her yerde çocuğu aramaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunan aile, sosyal medyada Arif Emre'nin fotoğrafını paylaşarak, görenlerden yardım istedi.

Teyzesinin evini ararken kayboldu

Teyzesine gitmek üzere yola çıkan Arif Emre ise teyzesinin oturduğu adresi bulamayınca kayboldu. Saatlerce sokaklarda dolaşan Arif Emre, teyzesinin evine ulaşamadı. Arif Emre'yi İslahiye'den Gaziantep'e götüren bir nakli firmasının şoförü ise sosyal medyada dolaşan resimleri görünce hemen çocuğu tanıdı ve ailesine ulaştı. Sürücü, "Gaziantep'te teyzem bekliyor" diyen Arif Emre'yi Gaziantep'e götürdüğünü kaydetti. Bu kez Arif Emre'nin teyzesinin evine gittiğini düşünen aile, büyük bir umutla aradığı teyzenin de evine gelmediğini öğrenince yeniden yıkıldı. Sosyal medyada art arda paylaşımların da yapıldığı kayıp olayında devre Gaziantep Valisi Davut Gül girdi. Vali Gül'ün talimatı ile çocuğun teyzesinin evinin bulunduğu Güneş Mahallesi'nde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arif Emre'nin kaybolduğunu sosyal medyadan öğrenen bir başka yakını ise Güneş Mahallesi yakınlarında çocuğu fark etti. çocuğu bulan yakını ise umutlu haberi bekleyen aileye telefonla ulaşarak, Arif Emre'yi bulduğunu söyledi. Arif Emre'nin teyzesinin evine götürülmesini isteyen gözü yaşlı aile, çocuğun bulunmasının ardından ise sevinç göz yaşları döktü.

Annesi gözyaşlarına boğuldu

Baba Mustafa Tek tarafından Gaziantep'ten alınarak evine getirdiği oğlu Arif Emre Tek'i gören annesi göz yaşlarına boğuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan amcası Bünyamin Tek; Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Müdürlüğüne, sayın valimize ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz, duyarlı İslahiye halkına bizimle beraber aramalara katıldığı için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biraz yorucu oldu ama çok şükür çocuğu da bulduk. Olay öğlen iki sularında evde bulunan kumbaradan bir miktar parayı alarak telefonda bulunan bilgileri silerek çıkıyor telefondaki bilgileri silmesi bizde bir kuşku oluşturdu, Güneş Mahallesinde bulundu orda teyzesinin evi varmış çok şükür kazasız belasız bulundu. Burada emniyet teşkilatının da çok emeği var bizle beraber aramalar yaptılar, vali bey özel olarak alakadar oldu kendisine de kendisine de teşekkür ediyoruz dedi.

Baba Mustafa tek yaptığı teşekkür konuşmasında; herkesten Allah razı olsun teşekkür ediyorum tüm halkımızdan ve emniyet güçlerinden sağolun teşekkürler dedi.

Çocuğun bulunması ile ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
Annesine kızıp evden çıkan 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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