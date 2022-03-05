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Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada Bilgehan Soner adlı vatandaş tarafından paylaşılan gönderi, kısa sürede viral hale geldi. Soner, 1 aydan bu yana evinde kalan annesinin, kendi evine dönmeden önce odasına bir not bıraktığını belirtti. Notta yazanlar ise okuyanları duygulandırdı.

Sosyal medyada viral olan gönderilere bir yenisi daha eklendi. Bilgehan Soner isimli vatandaş, sosyal medya hesabından annesinin kendisine bıraktığı notu, takipçileriyle paylaştı.

BİR AYDAN BERİ EVDE KALIYORDU

Soner, annesinin yaklaşık 1 aydan bu yana kendileriyle beraber kaldığını fakat daha sonra kendi evine döndüğünü belirtti. Ancak eve gitmeden önce hazırladığı notu da oğlunun odasına bıraktı.

"ALLAH YUVA KURANIN YANINDA OLUR"

Söz konusu notta oğlunun bir an önce yuva kurmasını isteyen Soner'in annesi, "Allah yuva kuranın yanında olur. Yeter ki iste" ifadeleri yer aldı. Anne Soner daha birçok talebini de yine aynı notta sıraladı.

İşte sosyal medyada çok sayıda beğeni alan o not:

Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu

Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu

Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Hops Dediks:

Ne yuvası be, kafese sokup kanını emiyorlar. Kendi yetmiyo anası ve 5 kardeşi sıraya girip canını alıyorlar sakın ha yuva masalına aldanmayın.2 evliliğimde aynı.

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