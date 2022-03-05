Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada viral olan gönderilere bir yenisi daha eklendi. Bilgehan Soner isimli vatandaş, sosyal medya hesabından annesinin kendisine bıraktığı notu, takipçileriyle paylaştı.

BİR AYDAN BERİ EVDE KALIYORDU

Soner, annesinin yaklaşık 1 aydan bu yana kendileriyle beraber kaldığını fakat daha sonra kendi evine döndüğünü belirtti. Ancak eve gitmeden önce hazırladığı notu da oğlunun odasına bıraktı.

"ALLAH YUVA KURANIN YANINDA OLUR"

Söz konusu notta oğlunun bir an önce yuva kurmasını isteyen Soner'in annesi, "Allah yuva kuranın yanında olur. Yeter ki iste" ifadeleri yer aldı. Anne Soner daha birçok talebini de yine aynı notta sıraladı.

İşte sosyal medyada çok sayıda beğeni alan o not: