"Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun" mesajı ile ekipler seferber oldu
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"Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun" mesajı ile ekipler seferber oldu

'Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun' mesajı ile ekipler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de annesinin mezarını Anneler Günü'nde ziyaret etmek isteyen kadının "Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun" mesajı belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'de annesinin mezarını Anneler Günü'nde ziyaret etmek isteyen kadının "Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun" mesajı belediye ekiplerini harekete geçirdi. Evinden alınan kadın annesinin kabrine götürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikamet eden Nazan Şahin adlı genç kadın, 37 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden annesi Arzu Şahin'in mezarını korona virüs kısıtlamaları sebebiyle uzun süredir ziyaret edemedi. Kısıtlamalarda evinden çıkamayan Nazan Şahin, Anneler Günü'nde annesinin mezarını ziyaret etmek için sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, "Pazar günü Anneler Günü ve ben Pelitli Mezarlığına gitmek istiyorum, annemin yanına. Yasaklardan dolayı gidemiyorum bir çare bulun. Bu özel günü, annesinin toprağını öpmek için gidecek çocuklara lütfen" diye mesaj atarak yardım istedi. Şahin'in mesajını görerek talebi gerçekleştirmek için çalışma başlatan Başkan Büyükakın, Şahin'in adresine belediye ekiplerini gönderdi. Belediye ekiplerince evinden araçla alınan Şahin, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda bulunan annesinin mezarına götürüldü. Belediye ekiplerinin de yardımıyla annesinin mezarını temizleyerek çiçeklerle süsleyen Nazan Şahin, genç yaşta kaybettiği annesinin mezarı başında dua etti. Şahin, mezar ziyareti için kendisine yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Annesinin mezarı başında bir süre zaman geçiren Şahin, daha sonra belediye ekiplerince yeniden evine bırakıldı. - KOCAELİ

'Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun' mesajı ile ekipler seferber oldu
'Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun' mesajı ile ekipler seferber oldu
'Annemin mezarını öpmek istiyorum çare bulun' mesajı ile ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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