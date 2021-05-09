Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu
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Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu

Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM - Haberler | Güncel

BURSA'da Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastalığı bulunan eşi İpek Koca'ya (43) iki gün önce gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi.

BURSA'da Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastalığı bulunan eşi İpek Koca'ya (43) iki gün önce gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Sağlığına yeniden kavuşan İpek Koca, eşinin Anneler Günü öncesi kendisine en büyük hediyeyi verdiğini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan İpek Koca'ya 9 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tanısı kondu. Tanının ardından İpek Koca'nın tedavisine başlandı. Doktorlar hastalığının ilerlemesi nedeniyle İpek Koca'ya böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Emin Koca, eşine böbreğini vermeyi kabul etti. Çift, nakil için Bursa'daki bir özel hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda Emin Koca'nın nakil için uyumlu olduğu tespit edildi. Cuma günü yapılan ameliyatla, eşinden alınan böbrek İpek Koca'ya nakledildi. Nakilden dolayı mutlu olduğunu belirten İpek Koca, Anneler Günü öncesi en güzel hediyeyi eşinden aldığını belirtti.Anneler Günü'nde en büyük hediyeyi eşinden aldığını belirten İpek Koca, "Uzun tedavi sürecinin ardından eşimin arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bursa'da özel bir hastaneye başvurduk. Doktorlarla görüşüp, raporlarımızı gönderdik. Nakil için uygun olduğumuzu söylediler. 29 Nisan'da hastaneye yattık, 2 gün önce de nakil gerçekleşti. Eşim bana Anneler Günü öncesi en güzel hediyeyi verdi" dedi.


Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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