"Anneler Günü"nde kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçiler hazırlıklarına başladı
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"Anneler Günü"nde kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçiler hazırlıklarına başladı

'Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçiler hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye'de "tam kapanma" sürecinde Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler, devletin kendilerine verdiği destek dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'de "tam kapanma" sürecinde Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler, devletin kendilerine verdiği destek dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, AA muhabirine, Türkiye'deki tüm esnaf gibi çiçekçilerin de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çiçeklerin sürekli bakım istediğini, dükkanda uzun süre bekleyen çiçeğin çöpe atıldığını anlatan Başaran, böyle olunca da ithalatın başladığını ifade etti.

Başaran, pandemi sürecinde çiçekçilerin sürekli online hizmet vermesi gerektiğini, böylelikle ürünün üretici ve tedarikçilere en kısa sürede ulaşacağını, esnafın da zarar etmeyeceğini dile getirdi.

Çiçekçilerin 9 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla ön siparişlerini vererek en güzel çiçekleri hazırlamaya başladığını anlatan Başaran, şu değerlendirmede bulundu:

"Anneler Günü için siparişler verildi. Her çiçekçi geçen seneki potansiyeline göre hazırlık yaptı. Ürünler gelince hazırlanacak. Bu da bir zaman alıyor. Sağ olsun devletimiz Anneler Günü için bize bu konuda desteğini gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz. Anneler Günü'nde bütün çiçeklerin satışı artıyor. Ama en fazla orkide, papatya ve güller satılıyor. Genelde insanlar pandemi sürecinde evde olduğu için saksı bitkilerini çok daha fazla tercih ediyor."

"En güzel çiçekleri annelere hazırlıyoruz"

Edirneli çiçekçi Tuğçe Dıramalı ise en güzel ve özel çiçekleri anneler için hazırladıklarını belirtti.

Anneler Günü'nde tam kapanmadan muaf oldukları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Dramalı, "Çiçekçilere verdiği destekten dolayı devletimize minnettarız. Genelde insanlar annelerinden uzakta oluyor ve sosyal medya üzerinden sipariş alıyoruz. Bir de pandemi süreci var, aynı kentte olan insanlar bile annelerine koronavirüs bulaştırma korkusuyla yaklaşmıyor. Bu nedenle en güzel çiçekleri anneleri için hazırlatıyorlar. " dedi.

Dıramalı, Anneler Günü için çiçek siparişlerini verdiklerini, genelde insanların orkide ve çeşitli renkte güler tercih ettiğini, çiçeklerin geldikten sonra hazırlanıp dünyanın en "özel" insanı annelere gönderileceğini sözlerine ekledi.

Anneler Günü'nde çiçekçiler evlere servis yapabilecek

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek.

Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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