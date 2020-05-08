Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!

Yaşamımızda birçok şey borçlu olduğumuz annelerimizi anmak, onlara olan bağlılık ve sevgimizi göstermek, üzerimizdeki emekleri için şükranlarımızı sunmak oldukça kıymetli bir toplumsal değerimizdir. Anneler günü ile ilgili araştırılan en güzel mesajlar ve sözleri sizler için haberimizde derledik.

Annemiz, babamız ve ailemiz bizim her şeyimizdir. Özellikle Annelerimiz bize olan destekleri, üzerimizdeki emekleri ve varlıklarıyla çok büyük değerlerimiz. Anneler kutsal ve özel varlıklardır. İslamiyet başta olmak üzere Türk kültür ve tarihinde anneliğe ve annelere çok önem verilir. Bir gün değil her gün annelerimiz anılmalı, sevilmelidir. Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk gemektedir. Annelerin değeri ve öneminin bir kez daha idrak edilip anıldığı bugün Anneler günü olarak anılmaktadır.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Annecim, biriciğim Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını ancak anne olunca anlayabileceğim herhalde Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı istedim SENİ ÇOOOOKK SEVİYORUMM Anneler günün kutlu olsun!!!

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem. anneler günü mesajları paylaş

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor Anneler günü kutlu olsun canım annem

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum Doğru yolu buldum Seni seviyorum anne Anneler günün kutlu olsun canım annem

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın Anneler günün kutlu olsun

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun…

Anneler Günü Mesajları - Anneler Günü Şiirleri Ve Sözleri

Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın… Anneler günün kutlu olsun…

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

ANNELER GÜNÜ

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem…

Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim…

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim… Anneler günün kutlu olsun…

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun…

Anneler Günü Mesajları - Anneler Günü Şiirleri Ve Sözleri

Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Anneler günün kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler günün kutlu olsun…

Anne seni seviyorum… Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun… Anneler günün kutlu olsun…

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum..

Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir Ellerinden öperim

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem Hakkını nasıl öderim Başımı dizlerine koymaya geldim

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. (Lokman Suresi 14. Ayet)

- Anne ve babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki, çocuklarınızda size karşı itaatle ve hürmetkar olsunlar. (Hz. Muhammed s.a.v)

- Cennet anaların ayakları altındadır. » - Hz. Muhammed

- Annesinden dayak yediği halde, yine "anne" diye ağlayan bir çocuktur aşk. » - Cemal Süreya

- Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. (Hz. Mevlana)

- Kadına saygılı ol çünkü O insanoğlunun anasıdır. » - Hz. Ali

ANNELER GÜNÜ 2020

Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. Hz. Muhammed

"Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir."(Benjamin Franklin)

"Yaşamdaki güzel şeylerin çoğu ikişer, üçer, düzinelerle ve yüzlercedir. Sayısız yıldız, gül, kardeş, hala ve kuzen vardır; ama anne tektir." (Kate Douglas Wiggin)

"Önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir." (Katherine Butser Hataway)

"Annene hizmet et; çünkü cennet annelerin ayakları altındadır." (Hz. Muhammed)

"Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı."(Hz. Mevlana)

"Kadının en büyük vazifesi, analıktır." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz." (Türk Atasözü)

"anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar." (Victor Hugo)

"Hiçbir süs ve tuvalet, bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez." (Emile Brochvogel)

"anne kalbi, çocuğun okuludur." (Henry Ford)