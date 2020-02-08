Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya’ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye’ye dönüyor
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyor.
Ahmet Burhan'a, 70 yaşındaki babaannesi Gülsüm Ataç refakat ediyor. Ataç'la, 8 Şubat Cumartesi akşamı Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'ndan doğrudan Adana'ya uçmadan önce konuştuk. Euronews.com'da Görüntüle