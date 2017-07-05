Anne ve oğlu trafik kazası ayırdı



TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde dün 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Nihal Bülbüloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ortaokulda öğretmen olan Nihal Bülbüloğlu'nun hayatını kaybettiği kazada oğlu Yiğit Bülbüloğlu ise yaralı olarak kurtuldu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Rize istikametinden Trabzon'a gitmekte olan Berk Hacıhamzaoğlu yönetimindeki 61 LJ 707 plakalı otomobilin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde bulunan Nuran Çakır yönetimindeki 16 EGR 61 plakalı araca arkadan çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil Nihal Bülbüloğlu'nun kullandığı 61 BA 626 plakalı otomobile, sonra da Ozan Kuvvet yönetimindeki 61 AL 083 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı kazada ağır yaralanan ve KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Ayşe Memişoğlu da sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Nihal Bülbüloğlu'nun oğlu Yiğit Bülbüloğlu,Yunus Emre Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ile Berk Hacıhamzaoğlu'nun ise tedavileri sürüyor.

Öğretmene son görev

4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Cudibey Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmeni 38 yaşındaki Nihal Bülbüloğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ortahisar ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde öğle namazına müteakip Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bülbüloğlu aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.