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Anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen şahıs: "Cezaevinde sıkıldım"
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Anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen şahıs: "Cezaevinde sıkıldım"

İzmir'in Bayraklı ilçesinde anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması devam ediyor.

Anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen şahıs:
08.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:42

İzmir'in Bayraklı ilçesinde anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık duruşmada "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım" dedi.

Geçen yıl İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesi ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımla kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da hazır bulundu.

Cezai ehliyeti tam raporu verilmişti

Annesi ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımı içirerek kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan hakkında geçtiğimiz duruşma öncesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Sanık Kalkan hakkında hazırlanan raporda gözlem sürecinde düzenli uyuduğu, beslendiği, çevresiyle uyumunda sorun bulunmadığı ve sanıkta davranış bozukluğu görülmediği belirtilmişti.

"Cezaevinde sıkıldım"

Mahkeme Başkanının, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna mütalaa edildiğini bildirmesinin ardından sanık avukatı, bu raporu kabul etmediklerini ve daha önce alınan raporla çelişki bulunması nedeniyle yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanık Mahmut Can Kalkan da raporu kabul etmediğini söyleyerek, "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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