Anne ve babası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü anlattı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Sabiha Gül:

"İlkokula başladığında sınıf başkanıydı. Üniversiteyi bitirene kadar hep başkandı"

Baba Cemil Gül: "Yine aynı görevi vermeleri bizi mutlu etti"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yeniden Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, övgüler yağdırdığı oğlunun ilkokuldan üniversite sıralarına kadar hep sınıf başkanı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıklamasının ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile devam etmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan anne ve babası mutlu olduklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Gül'ün çocukluk yıllarından itibaren başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden anne Saliha Gül, Bakan Gül'ün çok saygılı bir çocuk olduğunu,anne ve babasını hiç kırmadığını ifade etti.

Anne Gül, "Oğlumuz küçükken zekiydi çalışkandı. Annesini babasını hiç kırmazdı. Allah yolunda çalışırdı. Allah hayırlı etsin. İlkokula başladığında sınıf başkanıydı. Üniversiteyi bitirene kadar hep başkandı. Herkeste kendini seviyordu. Allah neyi layık görürse onu veriyor. Allah devlete ve millete hayırlı etsin" dedi.

Emekli İmam Hatip olan Baba Cemil Gül ise, oğlunun yeni sistemde yine Adalet Bakanı olarak devam etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Baba Gül, "Bir ülkede adalet mekanizması güzel çalışırsa, devlet bütünlüğü ve disiplini düzenli olursa o ülkedeki vatandaşlar rahat ederler. Türkiyemiz büyük bir ülke. Yavrumuz Abdülhamit Beyin çalışmalarından Başkanımız arkadaşları ve ekibi memnun kalmışlar. Yine aynı görevi ona uygun gördüler. Bu da bizi çok memnun ve mutlu etti. Elhamdülillah yavruma yine aynı görevi verdiler. Biz de bunu memleketimiz ve ülkemiz namına mutlu bir şekilde karşılıyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevi uygun görmelerinden de çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

"Oğlum yaz tatillerinde hep çalışırdı"

Baba Cemil Gül, yeni sistemin ilk Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül'ün hiçbir olumsuz hareketini görmediklerini belirtti.

Gül, "Bütün ülkemizden Allah razı olsun. Oğlumuzu milletvekillerini AK Partiyi sevdiler ve desteklediler. Yeni bakanlarımızın ve hükümetimizin Allah yollarını açık etsin. Gerçekten küçükken de derslerine çalışan bizi hiç üzmeyen biriydi. Okulda da hep başarılıydı. Evimizde de böyle anne babaya saygısızlık yapmazdı. Mahallede ise hiçbir olumsuz hareketini görmedik. İyi bir öğrenciydi. Yaz tatillerinde hep çalışırdı" diye konuştu.