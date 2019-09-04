04.09.2019 17:18

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Acılı babadan açıklama: "Bebek kendi kusmuğunda boğulmuş olabilir"

SAMSUN - Samsun'da girdiği bunalım sonucu 3 haftalık bebeğini öldürüp intihar ettiği iddia edilen anne ve bebeği aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba ise tabutun üzerinde bulunan bebeğin kıyafetine bakarak gözyaşı döktü.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini asarak intihar etti. Kocasının telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik'in ailesi olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabut içerisinde

Olayın ardından anne ve 20 günlük bebeği otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşlemlerin ardından anne ve bebeğin cansız bedeni aynı tabut içerisinde helallik alınmak üzere evlerine getirildi. Ayrıca tabutun üzerine bebeğin kıyafetleri de konuldu. Burada alınan helalliğin ardından anne ve bebeği için cenaze namazı kılındı. Sonrasında ise ikili Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

"Bebek kendi kusmuğunda boğulmuş olabilir"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Fatma Bayrak Berlik'in eşi Tarık Berlik, "Dün saat 15.00'ten sonra telefonlarımıza cevap vermedi. Sonraları tekrardan yoğun olarak aramaya başladık. Şüphelenip eve geldiğimizde ise kendisini astığını ve çocuğu boğulmuş bir şekilde bulduk. Yalnız bu boğulma vakası el veya herhangi bir cisimle değil muhtemelen eşimin çocuğu emzirirken uykuya dalması veya çocuğu emzirip yatağa bıraktıktan sonra duşa girmesi şeklinde olabilir. Eşim duştayken çocuğun kusmuğunda boğulma vakası olabilir. Çünkü bunlara benzer emareler taşıyor. Muhtemelen çocuğu o şekilde gördükten sonra da kendi canına kıyıyor. Çocuğumuz bayramın birinci günü doğmuştu. Yaklaşık 24 gün olmuştu. Demek ki o anki şoku kaldıramadı. O anda ne yaşadığını Allah ile o biliyor. Geçmişte hafif antidepresan ilaçlar kullanıyordu ama problem yaşadığımız bir süreç olmadı. Hamileliğinin 5. ayından sonra ilaçları bırakmıştı. Arefe gününde acil olarak hastaneye gittik. 10 saat sonra da sezaryenle almak zorunda kaldılar çocuğu. Belki onunda da etkisi vardır bilmiyorum. Geçen süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çocuğu öldürüp kendini asacak kadar ruh hali yoktu. Gerçek sonuç adli tıp raporlarından sonra belli olacak" dedi.

Kaynak: İHA