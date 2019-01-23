Anne, Kadın, Hekim Olarak Üzgünüm"

MERVE YILDIZALP/CEMİL MURAT BUDAK - Ankara'da doktor eşinden şiddet gören Filiz Y.K, mahkemenin sanığa "haksız tahrik indirimi" ve "takdiri indirim" uygulayarak verdiği cezanın, kendisinde ve çocuklarında açılan yarayı kapatmadığını belirterek, "Anne, kadın ve hekim olarak üzgünüm." dedi.

Doktor çiftin şiddet davasında mahkemenin, karısını darbederek kemiklerinin kırılmasına neden olduğu öne sürülen İ.K'ye verdiği 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, temyize götürülecek.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filiz Y.K, eşi tarafından darbedildiğini, bilinci kapalı şekilde acile kaldırıldığını anlattı.

Kadına şiddetin toplumda çok yaygın olduğunu belirten Filiz Y.K, kimsenin bu duruma sesini çıkarmadığını savundu. Filiz Y.K, yaşadığı şiddet nedeniyle aylarca işe gidemediğini, sağlık problemlerinin devam ettiğini söyledi.

Mahkemenin verdiği kararın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Filiz Y.K, "Yargının verdiği karar kesinlikle bende ve çocuklarımda oluşan yarayı kapatmadı. Anne, kadın ve hekim olarak üzgünüm." diye konuştu.

Adli süreç devam ederken bir yandan da çocuklarına annelik yapmaya ve hekimliği sürdürmeye çalıştığını belirten Filiz Y.K, şöyle devam etti:

"Hayallerimi, umutlarımı, yaşama sevincimi benden ve çocuklarımdan alan insanın bu kadar hafif ve düşük cezayla cezalandırılmasını beklemiyordum. Daha farklı sonuç beklerken verilen ceza beni yıktı. Boşanma sürecim devam ediyor. Bundan sonraki hayatımı, bana muhtaç olan çocuklarıma ve hastalarıma adamayı düşünüyorum. Sağlıklı ve huzurlu olmalıyım ki topluma iki sağlıklı birey yetiştireyim. Bundan sonraki hedefim bu."

"Lütfen sesinizi duyurun, korkmayın"

Yaşadığı zorlu süreçte sesini duyurmak için çok uğraştığını ancak başaramadığını anlatan Filiz Y.K, kendisiyle aynı durumda olan şiddet görmüş kadınlara, "Lütfen sesinizi duyurun, korkmayın. Çocuklarınızın, yeni neslin geleceği için yapın bunu. İnsanlar şiddeti saklıyor. Yaşadıklarımdan sonra iyi mevkilerde olan birçok kadın arkadaşımın saklandığını gördüm. Lütfen seslerini çıkarsınlar." çağrısında buludu.

Sağlık ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlıklarından destek beklediğini dile getiren Filiz Y.K, canına kastedilmesinden korktuğunu kaydetti. Filiz Y.K, "Ama bu ömrübillah olacak, o korku hiçbir zaman gitmeyecek. Çünkü ölümden döndüm." ifadelerini kullandı.

"Kadın mağduriyetini gidermiyor"

Filiz Y.K'nin avukatı Zafer Ergün de eğitim seviyesi ne olursa olsun toplumun tüm katmanlarında kadına şiddet eylemlerinin arttığını belirtti.

Yaptırımların yeterli olmadığını ifade eden Ergün, bunların daha aktif hale gelmesi için kadına şiddet suçunu işleyen eşlere karşı hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın paraya çevrilerek ertelenmesi ve takdir hakkı uygulamalarının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bu düzenlemelerin öncelikli yapılmasının önemine işaret eden Ergün, "Ancak bu da yeterli değildir. İnfaz kanunlarında bazı değişiklikler yapıp hakimin verdiği hapis cezasının tamamının cezaevinde çektirilmesi şeklinde bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. Bunun için iyi halden, denetimli serbestlik hakkından faydalanmaması gerekir." dedi.

Ergün, şöyle devam etti:

"Maalesef olayımızda doktor eş, yine doktor eşe çok ağır şiddet uyguluyor. Her tarafını morartıyor. Hırsını yenemiyor, yere yatırıyor, kafasını komidinle karyola arasına sıkıştırıyor, üzerine çıkıyor, belinin kırılmasına sebebiyet veriyor. Sonuçta 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alıyor. Bu da hükmün geri bırakılması şeklinde, 5 yıl içinde suç işlemediği takdirde, hiç suç işlememiş gibi bir duruma gelmiş oluyor. Bu kararda hakim 'tahrik indirimi' uyguladı. Boşanma davalarında şiddete maruz kalan kadının, kendisini bundan korumak için ortaya koyduğu ısırma, tırmalama gibi eylemler kusur sayılmadığı halde, ceza davalarında bu kusur olarak görülüyor.

Burada en çok takıldığımız konu şudur, hakim 'Verilen cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkilerini dikkate alarak takdiri indirim uyguluyorum' diyor. Bunu istinaf mahkemesine, gerekirse temyiz mahkemesine götüreceğiz. Ağır cezada itirazımızı yaptık. Kararın kadının mağduriyetini giderdiğini düşünmüyoruz."

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Başkentte bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme, karısını darbederek kemiklerinin kırılmasına neden olan sanığa "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" uygulayıp 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Kaynak: AA