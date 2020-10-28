Anlamlı sözler! Özlü sözler! Anlamı olan güzel sözler! Güzel sözler!

Özel günlerimzide oldukça sevilecek ve sevdiklerinizin yüzlerinde birer gülümseme olduracak bu özel sözler dosyamız sizin için harika bir rehber olacak. Anlamlı sözler? Özlü sözler? Anlamı olan güzel sözler? Güzel sözler?

Özlü sözler her daim çok merak edilen ve araştırılan konuşardandır. Peki en güzel anlamlı sözler nelerdir? Özlü sözler? Anlamı olan güzel sözler? Güzel sözler?

ANLAMLI SÖZLER

- Yaşadığın dünyaya bak; Yüce Tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin?

Mevlana

- "Şükretmeyi öğrenmeyen nankör elbette şikâyet eder" Eddi Anter

- İyi bir savaş, kötü bir barış hiç olmamıştır.

Benjamin Franklin

- "Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın." Albert Camus

- İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır.

Montaigne

- İnançlar hakikat duşmanı olarak yalanlardan daha tehlikelidir.

Nietzsche

- İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyin.

- Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder.

Bernard Shaw

- Herkes aynı şeyi düşünüyorsa,hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.

- Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine.

Nazım Hikmet

- İlim aşağıdakileri yükseltir,cahillik yüksektekileri alçaltır.

- Sorgulanmayan hayat yaşamaya degmez.

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın

- İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur…

Aynı şehirde sen varsın, ben varım, biz yokuz. Ne acı dimi…

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın

- Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

- Hiç bir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim…

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

- İki nimet vardır ki,insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler.Onlardan biri sıhhat,diğeri de boş vakittir.

- Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır.

Gelse affetmem diyorsun ama adını duyunca gözlerin doluyor be oğlum.

Kırdıysa sessiz kal sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

- Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

- Saç diplerimden tırnak uçlarıma kadar kırgınım sana.

Eğer aşk yalansa acısı neden bu kadar gerçek.

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun.

- Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.

- ''Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın.'' S. Akın

''Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.'' Orhan Veli Kanık

- Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

- ''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf

- Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.

- Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur.

Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

(Turgut Uyar)

- Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

- O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

- İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

- İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.