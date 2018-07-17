Ankas Dışa Yöneldi

Bordo – mavili ekip, BAL liginin deneyimli iki futbolcusu ile yaptığı görüşmelerin ardından ilk dış transferini gerçekleştirmiş oldu.

Ankas İstiklalspor, aynı zamanda eski futbolcusu olan Şehitkamil Belediyespor'dan orta sahada oynayan Ferdi Sarıoğlu ile Karsspor'dan ön libero İsa Kılıçoğlu ile el sıkışarak imzaları attırdı.

TRANSFERLER SÜRECEK

Bu sezon ilk defa BAL liginde mücadele edecek olmanın heyecanının yaşadıklarını söyleyen Ankas İstiklalspor kulüp başkanı Alaettin Atalar, "Teknik ekip ile anlaşma sağladıktan sonra mevcut kadromuzda ki futbolcularımızla yolumuza devam etmek istediklerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerin tamamı olumlu geçti ve iç transferi noktaladık. Tabi ki BAL liginde tecrübeli olan futbolcularla ligde söz sahibi olmak istiyoruz. Bu anlamda da iki sezon önce kulübümüzde forma giyen Ferdi Sarıoğlu ile geçen sezon Karsspor'da oynayan İsa Kılıçoğlu ile yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu sonuçlandı ve bu sezon her iki arkadaşımız bizlere katkı suncaktır. Gerek Ferdi Sarıoğlu olsun gerekse de İsa Kılıçoğlu BAL liginde yıllarca futbol oynayan futbolcu kardeşlerim. Onların tecrübeleri ile Gaziantep'i bu ligde en iyi şekilde temsil etmenin hesaplarını yapıyoruz. Birçok oyuncu ile transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Teknik ekibimizin belirlemiş olduğu eksik mevkilere takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki şehrimizi BAL liginde başarılı bir şekilde temsil edeceğiz" açıklamalarını yaptı.