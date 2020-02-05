Ankara yılın en sevgi dolu festivaline hazırlanıyor

05.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:37

Ankara 'yılın en sevgi dolu' festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli görüntülerin yaşanacağı '13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri' ile Başkentliler sevdikleri için diledikleri hediyeye ulaşabilecekler.



REM Fuarcılık tarafından düzenlenen '13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri', 6 Şubat tarihinde başlıyor. 16 Şubat akşamına kadar sürecek olan etkinlik, One Tower AVM'de düzenlenecek. Birbirinden renkli ve farklı hediyelik eşyaların satışa sunulmasının yanı sıra etkinlik boyunca sürpriz aktiviteler de Ankaralılara doyumsuz günler yaşatacak.



Sadece Türkiye'den değil aynı zamanda dünyanın en renkli ülkelerinden de katılımcı firmaların yer alacağı festivalde Türk işi el sanatlarının yanı sıra Hindistan, Mısır, İran, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan gibi ülkelere ait el sanatları da alıcıyla buluşacak. 20 ülkeden 35 firma ile toplam 100'den fazla standın yer alacağı etkinlikte Hindistan'dan Hint kıyafeti sariler, blok baskılı Hint kumaşları, Hint takıları ve çeşit çeşit şallar, Mısır'dan papirüs çeşitleri, İran'dan halılar, Afganistan'dan çok özel taşlar, Gaziantep'in bakırları, Hatay'ın ipek dokuma ürünleri, Beypazarı'nın gümüşleri, Çankırı'nın doğal tuzu, Van'ın halı-kilimi, Isparta'nın gül ürünleri ve daha birçok özel ürün Başkentlilerin beğenisine sunulacak.



Etkinliği bu yıl da 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 11 gün sürecek 13. Ülkelerarası El Sanatları-Sevgilim Hediyelik Eşya Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA