KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - - Ankara Valisi Vasip Şahin : " Kızılcahamam benim ilk göz ağrım"

ANKARA - Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılcahamam ve Çamlıdereli vatandaşları kahvaltıda buluşturdu. Programa katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı konuşmada "Kızılcahamam benim ilk göz ağrım. Ben 1996-1999 arası Kızılcahamam'da görev yaptım. O görev yaptım dönem hepinizin malumu Türkiye'nin çok zor günleriydi, türbülansa girdiği günleriydi. Ama o zor günlerde mesleğin de getirmiş olduğu özel bir zorluk yaşadığım o günlerde Kızılcahamam ve Kızılcahamamlı hep yanımda oldu" dedi.

Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV), vakfın kuruluşunun 35. yılında Kızılcahamam ve Çamlıdereli vatandaşları kahvaltıda buluşturdu. Kahvaltının ardından yemek duası ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ESYAV Başkanı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bir hayır kurumu vesilesiyle burada buluşmamız bizi daha da mutlu hale getiriyor. Biliniz ki, emin olunuz ki tek derdimiz, milletine, mukaddesatına sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek. Geçmişle geleceği bir araya getirmek, kadim değerlerimizi bu genç nesle devretmek ve gözümüzü hayırla bu dünyaya kapatmaktan başka bir amacımız yok. Bir diriliş nesli bekliyoruz" diyerek düşüncelerini ifade etti.

"Kızılcahamam benim ilk göz ağrım"

Organizasyon katılan Vali Şahin, yaptığı konuşmada "Ben Ankara'da ilk Kızılcahamam'da görev yaptım. O anlamıyla Kızılcahamam benim ilk göz ağrım. Ben 1996-1999 arası Kızılcahamam'da görev yaptım. O görev yaptığım dönem hepinizin malumu Türkiye'nin çok zor günleriydi, türbülansa girdiği günleriydi. Ama o zor günlerde mesleğin de getirmiş olduğu özel bir zorluk yaşadığım o günlerde Kızılcahamam ve Kızılcahamamlı hep yanımda oldu. O günlerdeki yalnızlığımın paylaşılmasında o zor günlerin atlatılmasında gerçekten çok ciddi destekler gördüm" diyerek Kızılcahamam'ın kendisi için önemini anlattı.

Konuşmalarının ardından eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler tarafından Vali Şahin'e plaket takdim edildi.

Programa eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız gibi birçok isim katıldı.

Program, ESYAV Başkan Vekili Hüdaverdi Çakır'ın konuşmalarının ardından sona erdi.