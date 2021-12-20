Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraberindeki üniversitesi yönetimi Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Rektör Ünüvar, öğrencilerle birlikte türküler eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Ünüvar, Vehbi Koç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle çiğköfte gecesinde buluştu. Rektör Ünüvar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Rektör Ünüvar, öğrencilerle onların ortamında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz bizim çok değer verdiğimiz evlatlarımız. Onların kaldığı yerde bulunduğu ortamı görmek, nasıl bir hayatı yaşadıklarını görmek bizim için de sadece bir vazife değil, aynı zamanda zevkli de bir iş. Yurt hayatı hakikaten gündüz saatlerinde okulla yoğun geçen günün akşamında aynı zamanda dinlenme, paylaşma, sosyalleşme aracı olarak da kabul edilebilir. Çocuklarımızın bulunduğu ortamı görmek, onlarla vakit geçirmek istedik. Saz çalan, türkü söyleyen, sohbet eden neşeli, kendilerine güvenen, başarılı, mutlu bir gençliğimiz var. Onları böyle görmekten mutluyuz" dedi.

Türküler eşliğindeki sohbetin ardından Rektör Ünüvar ve öğrenciler bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Rektör Ünüvar, program sonunda yurttaki ortak kullanım alanlarını da gezerek, yurdun genel durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.