Ankara Üniversitesi'nden Skandal Koronavirüs Videosu ile İlgili Açıklama
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Ankara Üniversitesi'nden Skandal Koronavirüs Videosu ile İlgili Açıklama

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde çekilen videoda, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının resmi a&

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:33
Ankara Üniversitesi'nden Skandal Koronavirüs Videosu ile İlgili Açıklama

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde çekilen videoda, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının resmi açıklanan sayıdan çok daha fazla olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde yayılan skandal videoya konuşmaları yansıyan Uzman Doktor G. Çınar, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi Konu ile İlgili İnceleme Başlattı

Konu ile ilgili inceleme başlatıldığını belirten Ankara Üniversitesi, gerekli uyarıların yapıldığını belirterek Uzman Doktor G. Çınar'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği'ne yaptığı açıklama metnini yayınladı.

Uzman Doktor G. Çınar'ın skandal video ile ilgili yaptığı açıklama:

"Çok Az Uykuyla, Çok Yoğun Çalışmalarda Günlerdir Yer Aldım"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği'ne, COVID-19 küresel salgınının ülkemizi de etkilemesi sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yaklaşan enfeksiyon salgınına yönelik hastane hazırlıkları, sağlık alt yapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı, personelin uyum eğitimi çalışmaları gibi faaliyetler içinde, çok az uykuyla, çok yoğun çalışmayla günlerdir yer aldım, yer almaya da devam ediyorum.

"Siyasi ya da İnfial Amaçlı Amaçlı Bir Söylemim Yoktur"

Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz durumu izah edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır.

"Toplumsal Olumsuz Bir Algıya Neden Olduğum için Herkesten Özür Diliyorum"

Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum.

Tıp Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimliğinden Açıklama:

Bugün sosyal medyada dolaşan Hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G. Çınar'ın açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup gerekli uyarılar yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/oNO8TAUqrY

— Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) March 18, 2020

Kaynak: Tamindir

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