ANKARA TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kurbanlıklar için ödenecek tutar 12,3 milyar liraya yaklaşacak
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ANKARA TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kurbanlıklar için ödenecek tutar 12,3 milyar liraya yaklaşacak

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kurbanlıklar için ödenecek tutar 12,3 milyar liraya yaklaşacakTÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2,7 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 500 bin baş hayvan kesileceğini...

ANKARA TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kurbanlıklar için ödenecek tutar 12,3 milyar liraya yaklaşacak
20.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:22

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kurbanlıklar için ödenecek tutar 12,3 milyar liraya yaklaşacak

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2,7 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 500 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kurbanlıklar için bu yıl ödenecek tutarın, 12,3 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz" dedi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yazılı açıklamasında, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere ve bölgelere göre farklılık arz ettiğini, kimi yerlerde canlı kilogram ve et fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan üzerinden pazarlık yöntemiyle satış yapıldığını belirtti. Bayraktar, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini kaydetti.

'YETERLİ KURBANLIK VAR'

Bayraktar, "Ülkemizde Kurban Bayramlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; 2015'te 867 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016'da 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş, 2017'de 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş, 2018'de ise 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2019'da ise 800 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvan kurban olarak kesilmişti. Son yıllardaki kurban satışlarını göz önünde tuttuğumuzda, bu yıl da geçen yıla yakın yani yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3,5 milyon hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Kurban Bayramı'nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Ziraat odalarımızla yaptığımız görüşmeler de bu görüşü destekler niteliktedir. 'Acaba hayvan bulabilir miyim" şeklinde bir endişe yaşanmasına gerek yoktur" diye konuştu.

'12,3 MİLYAR LİRAYA YAKIN PARA ÖDEYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Bayraktar, ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 24,61 lira civarında satılacağı düşünüldüğünde bayram süresince kesilecek yaklaşık 800 bin baş büyükbaş hayvana ödenecek paranın, 11 milyar 856 milyon lirayı geçeceğini, bir küçükbaş hayvanın ortalama bin 626 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın ise 4 milyar 390 milyon liranın üzerinde olacağını kaydetti. Bayraktar, "Daha önce de belirttiğim gibi, toplamda halkımızın kesilecek 3,5 milyon kurbanlık için 12,3 milyar liraya yakın para ödeyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

'27 MİLYON LİRAYI BULACAK'

Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin yaklaşık 10 liraya satıldığını, ortalama 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık olarak 27 milyon lirayı bulacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"400 kilogramlık bir sığırdan ortalama 30 kilogram deri çıkmaktadır. Standartlara uygun elde edilmiş, tuzlanmış sığır derisinin kilogramının 5 lira olduğu göz önüne alındığında kesilecek 800 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 120 milyon liraya ulaşacaktır. Toplam olarak kurbanlıklardan standartlara uyulursa yaklaşık 147 milyon liralık deri elde edilecektir. Fakat kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşmaktadır. Bu kaybın yüzde 20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 29,4 milyon lirayı bulduğu tahmin edilmektedir. Buna göre, kayıplar nedeniyle, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılan derinin değeri 117,6 milyon lira civarında kalmaktadır.?

Kaynak: DHA

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