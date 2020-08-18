Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Her zaman ihtiyatlıyız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Her zaman ihtiyatlıyız

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyızANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim Covid-19 şüphesiyle hastaneye günde gelen 100 hastamız yokken belirli bir yoğun bakım alanını gelebilecek hastalarımıza rezerve tuttuk. Yani her zaman ihtiyatlıyız.

18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:52

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız

ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim Covid-19 şüphesiyle hastaneye günde gelen 100 hastamız yokken belirli bir yoğun bakım alanını gelebilecek hastalarımıza rezerve tuttuk. Yani her zaman ihtiyatlıyız. İstanbul bugün 20 milyon nüfusun yaşadığı bir il. Ne İstanbul'da bugün hastane kapılarından taşan; Çin'deki, İtalya'daki gibi yere yığılan insanlar, hastane koridorlarından taşan insanlar var ne de Ankara'da var" dedi.

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık kuruluşlarından Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, virüsün Ankara'da ve ülke genelinde yayılım hızını değerlendirdi. Virüsün damlacık ile havaya yayıldığını belirten Dr. Surel, "Yaz bitip biz kapalı alanlara daha çok girmeye başladığımızda bunun doğal olarak biraz daha yayılmasını bekliyoruz. O yüzden, yaz aylarında bu zamanlar açık alanda daha çok bulunurken sayıları iyi kontrol altına alırsak sonbaharda korkacağımız çok bir şey kalmayacağını ümit ediyorum. Sayıların sonbaharda artacağı bilim adamları tarafından ön görülüyor. Ama bizim Covid-19 şüphesiyle hastaneye günde gelen 100 hastamız yokken belirli bir yoğun bakım alanını gelebilecek hastalarımıza rezerve tuttuk. Yani her zaman ihtiyatlıyız" diye konuştu.

'REZERVE ALANLARIMIZ VAR'

Dr. Surel, kampüs içerisinde 4 bin yatağın olduğunu, şu an buralarda yatan belli sayıda bir hastalanın olduğunu belirtti. Hastanede 600 kadar pozitif hastanın bulunduğunu söyleyen Dr. Surel, "Bu hastalarımız dışında bir de 'Covidli olabilir miyim acaba' diyerek gelen hastalarımız var. Yani kişinin ateşi var; ama Covid testi henüz çıkmamış yatırdığımız hastalarımız da var. Bunları biz özel alanlara yatırıyoruz. Covid-19 olmadığını da tespit ettikten sonra normal hangi servise ihtiyaç duyuyorsa o tarafa aktarıyoruz. Böyle bir grup hastamız var. Yaklaşık o 600 hastamızın dörtte biri kadar da böyle bir hastamız var. Salgın hastalıklarda mesele şu ki; salgından etkilenmemiş bireyleri etkilenmiş bireylerden ayrı tutmak lazım. Bu nedenle durumunu net olarak bilmediğimiz bir hasta kitlemizin Covid-19 olup olmadığına dair ayrımını yapana kadar izole bazı servislerde tutuyoruz. Ayrımı yaptığımızda da test pozitifse Covid-19 servisine alıyoruz değilse de Covid-19 dışı tedavisini yürütecek servise alıyoruz. Şehir hastaneleri yatak sayısını arttırabilme konusunda oldukça rezerve sahip hastanelerdir. İnşallah karşılaşmayız; ama çok büyük rakamlarla karşılaştığımız durumda dahi bunu karşılamaya hazır şekilde rezerve alanlarımız var" ifadelerini kullandı.

'HASTANEDEN TAŞAN İNSANLAR NE ANKARA'DA NE İSTANBUL'DA VAR'

Dr. Surel, "Ankara'da vaka artış sayılarında ipin ucu kaçtı" iddialarına dair ise, şunları kaydetti: "Böyle bir şey olduğunda zaten bunu görürsünüz. İtalya'yı, İspanya'yı, Çin'i gördük. Bu resimlerden hangisi var şu an Ankara'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde? İstanbul bugün 20 milyon nüfusun yaşadığı bir il. Ne İstanbul'da bugün hastane kapılarından taşan; Çin'deki, İtalya'daki gibi yere yığılan insanlar, hastane koridorlarından taşan insanlar var, ne de Ankara'da var. Hep söylediğimiz gibi bu bir sağlık problemidir. Bundan kurtulmanın yolu da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması. Bu bizi virüsten koruyacaktır. Bugün en ağır Covid-19 hastalarıyla temasta olan doktorlarımızın yüzünde sadece bir maske var ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Yaptıkları bu. ve şükürler olsun 6 aydır en ağır Covid hastalarıyla uğraşan hocalarımızda bir sıkıntı yok. Biz mümkün mertebe hata yapmamaya, boş bulunmamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Her zaman ihtiyatlıyız

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Ekonomi
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular 3. Sayfa
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı
Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nihat Doğan Gülben Ergen
Spor Süleyman Seba Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Her zaman ihtiyatlıyız - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:52:45. #1.14#
title