Ankara'nın yaylalarına bahar geldi

Ankara'nın yaylalarına bahar geldi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi yaylaları, baharın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir renge büründü.

Ankara'nın yaylalarına bahar geldi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi yaylaları, baharın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir renge büründü.

Ankara'nın en kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam'da yaylalara bahar geldi. Baharın gelmesi ile birlikte Işık Dağı'nda bulunan Karagöl ve çevresi yeşilin her türlü tonuna bürünürken, Salın Yaylası ise muhteşem doğası ile hayran bıraktı. Yaylada otlayan inekler ve koyunlar ile akarsuların oluşturduğu dere yatakları görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYAZİT CEBECİ