Ankara'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'nın ilçelerinde TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın ilçelerinde TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çubuk ilçesinde belediye tarafından sokaklar bayraklarla süslenirken, bir taraftan da çocuklara boya kalemi, boyama kitabı ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Mahalleleri dolaşarak çocuklara sürpriz yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Bundan en çok etkilenen çocuklarımız. Okula, parka gidemiyorlar, arkadaşlarından uzaklar ve sağlıkları için evde kalmak zorundalar. Biz de boş zamanlarını güzel değerlendirmeleri için böyle bir etkinlik gerçekleştik. Hem de onlara bu kötü günlerden kalan güzel bir anı, güzel bir hediye bırakmak istedik." diye konuştu.

Pursaklar ilçesinde ise belediye tarafından, TBMM'nin 100. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi. Yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacılara maske ve kolonya hediye edildi.

Koronavirüsün 23 Nisan coşkusuna engel olmasını istemediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında bu seneki 23 Nisan coşkusunu çocuklarımızı kompozisyon yarışmasında buluşturduk. Çocuk bayramına yakışan anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hemşehrilerimizin evlerinde kalmaya devam etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı ilçesinde de Gölbaşı Kaymakamlığı, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen "Hilal Göründü" projesi kapsamında, ilçedeki 20 okula 3 bin Türk Bayraklı uçan balon törenle dağıtıldı.

Törende Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, balkonlarda törene eşlik eden vatandaşlara bir süre sohbet etti.

Kaymakam Bilgihan, "İnşallah çocuklarımız önümüzdeki yıl kendi bayramlarını kendileri kutlayacak." dedi.

Vatandaşlar da etkinliğin düzelmesinde dolayı mutlu olduklarını ve etkinliğin düzelmesinde emeği gecen herkese teşekkür etti.

Beypazarı ilçesinde 23 Nisan dolayısıyla okulların bahçelerinde havaya balonlar uçuruldu.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen balon uçurma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi bulunan balonlar Dursun, okul müdürü Ramazan Genç ve öğretmenler tarafından havaya bırakıldı.

Kaynak: AA