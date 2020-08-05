ANKARA İstiklal Gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada -1
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ANKARA İstiklal Gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada -1

ANKARA'da, bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

05.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:20

ANKARA'da, bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), R.K. hakkında şikayetçi oldu. Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi.

'Olay, 1 Ağustos'ta Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'da bulunan Hediye Canefe'nin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., çeşitli ilan sayfalarına bakıcı ilanı verdi. Antalya'dan ilanı görerek aileye ulaşan R.K. kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyerek, yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K.'nın teklifi kabul etmesi üzerine R K., Antalya'dan Ankara'ya gelerek yaşlı kadına bakmaya başladı.

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Teyzesinin yaşadığı siteye yakın bir yerde oturan Oğuz Ö., daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın Canefe'ye şiddette bulunduğunu gördü. Görüntüde, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına bardakla yemek yedirdiği sırada tokat attığı, yine bardakla ağzına vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Şükran K. hakkında soruşturma başlatıldı.

'ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARINDAN GÖRDÜK'

Teyzesinin İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K., "Teyzem 4 yıldır yatalak. Öncelikle bakım evleri gibi yerlerde konuya çözüm aradık, sonra en iyi bakımın evde olduğunu düşündüğümüz için bu süreci bakıcılar ile götürdük. Bakıcıların bilgileri dahilinde evde kamera ile izleniyorlardı. 2 Ağustos'tan bir hafta önce yeni başlayan bir Türk bakıcımız vardı R.K., Antalya'da yaşıyordu. İlanlardan kendisi ile irtibat kurduk. Kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyledi. 2 Ağustos'tan 2 gün önce kamera kayıtlarından teyzemize şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Gece vaktiydi. Ağabeyim 'polise gidelim' dedi. Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladılar. Polisler ile beraber eve gittik. Polisler bakıcıyı gözaltına aldı. Bakıcı, hakkında şikayet olduğunu duyunca inkar etti. Bir hukuki süreç başladı" dedi.

'BU BİR İNSANIN YAPABİLECEĞİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL'

Türkiye koşullarında maddi imkanları olmayan, bakıma ihtiyaç duyan insanların bulunduğunu söyleyen Şükran K., "Yaşlılarımıza neler yapılması gereken konularda birtakım adımlar atılmasını istiyoruz. Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Kendisi çok naif, karıncayı bile incitmemiş bir insan. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil. Bu şekilde bakılan ve şiddet gören yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Yaşlılarımız için bakıcıların, örneğin sağlık kontrollerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İNSAN SEVGİSİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Teyzesini evde bulunan 4 kameradan izlediğini belirten Oğuz Ö. ise, şunları kaydetti:

"Teyzemin eşi şeref madalyası sahibidir. Eşi merhum Sakarya'da bu memleket için kan verdi. Teyzemin bakımını ben üstlenmiş durumdayım. İlgili birimlerin bu konuda duyarlı olmasını talep ediyorum. Bakıcı, benim candan öte bildiğim teyzeme şiddet uyguladı. Gerekli şikayet başvurum yapıldı. İnternetten bulmuştum, konuşması ve kültürü ile bizi bir şekilde inandırmaya çalıştı. Şu ihtiyara tokat atan bir kadının insan sevgisi olduğuna inanmıyorum. Adli süreç işliyor. Teyzem, Türk Silahlı Kuvvetler mensubudur. Teyzem kendisini savunamayacak durumda. Eşi 1924'te Paris'te yapılan olimpiyatlara TSK takımından atlet olarak katılmış. Onun için her türlü bakanlığın, birimin teyzeme en acil zamanda yardımcı olmasını talep ediyorum."

BAKICI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan, bakıcı R.K. da kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, hakkında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ANKARA İstiklal Gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada -1

Kaynak: DHA

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