Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma'dan gençlere aşı çağrısı Açıklaması

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Ankara'da hedef nüfusun yüzde 68'inin en az bir doz aşısını olduğunu belirterek, tüm vatandaşların en kısa sürede aşılarını olmasını istedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Ankara'da hedef nüfusun yüzde 68'inin en az bir doz aşısını olduğunu belirterek, tüm vatandaşların en kısa sürede aşılarını olmasını istedi.

Akelma, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akelma, Ankara'daki vaka sayılarına ilişkin, "Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayılarına baktığımızda, son üç haftadır 90, 82 ve son olarak da 71'e kadar düştü. Kontrollü bir şekilde düşüşü görüyoruz. Şu an için herhangi anormal bir durum yok." dedi.

Akelma, vaka sayılarındaki düşüşün, aşılama oranının artması ve bireysel önlemlerle devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Tüm vatandaşlara mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemesini, maske, mesafe ve hijyen önlemlerine uymasını isteyen Akelma, şöyle devam etti:

"Ankara'nın merkezi ve 25 ilçemizde, bütün kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimizde çok yoğun bir şekilde aşılama yapıyoruz. Aşılamanın 18 yaşa inmesiyle Ankara'daki hedef nüfusun hepsi aşılanabilecek hale geldi. Son oranlara baktığımızda ülke ortalamasının üzerindeyiz. Şu anda yüzde 68 bandını geçtik. Bunun peyderpey daha da artmasını öngörüyoruz."

Akelma, mobil aşılama ekipleri ile Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı, AŞTİ, 20'ye yakın AVM, Kızılay Meydanı, Sincan Lale Meydanı, Hacı Bayram Veli Camisi'nin bulunduğu meydan, Keçiören Belediyesinin yer aldığı meydan ve Organize Sanayi Bölgesinde de yoğun aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Aşılama hedeflerinden de bahseden Akelma, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda. Bu, artarak da devam ediyor. Özellikle genç nüfusa doğru kayan yaş grubunda aşılama hızını biraz daha artırmak istiyoruz. Ankara'da minimum yüzde 80 ve üzeri aşılama hedefimiz var. Bütün vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, herkesin aşılarını olmasını bekliyoruz. Hep beraber aşılarımızı olalım, bireysel önlemlere devam edelim ve bu salgını en kısa sürede gündemimizden çıkaralım."

Hastanelerdeki doluluk oranları

Ankara'daki genç nüfusun aşıya yaklaşımının sorulması üzerine Akelma, yüzde 68 olan aşı oranının içinde yaşı büyük olanların ağırlıkta olduğunu, 40-45 yaş üzerinde de arttığını vurguladı.

Genç yaş grubunda oranın biraz daha düşük olduğunu ancak aşıya ulaşılabilirliğin artmasıyla gençlerin bu konudaki duyarlılığının da artacağını düşündüklerini ifade eden Akelma, hastanelerdeki yatak doluluk oranlarına ilişkin de "Vaka sayılarının azalmasıyla hastanelerdeki doluluk oranları, servislerde yüzde 29-30'larda, yoğun bakımlarda ise yüzde 50-55 bandında gidiyor. Bu sonuçları görmek bizim için çok sevindirici." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü