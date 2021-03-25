Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
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Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | Güncel

Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor Ürettiği ürünleri Başkent Market, Fabrika Satış Mağazaları ve büfeler aracılığıyla tüketicilere ulaştıran Halk Ekmek Fabrikası, Ankara'da bayilik uygulaması başlattı.

Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor

ANKARA - Ürettiği ürünleri Başkent Market, Fabrika Satış Mağazaları ve büfeler aracılığıyla tüketicilere ulaştıran Halk Ekmek Fabrikası, Ankara'da bayilik uygulaması başlattı. Halk Ekmek Fabrikası ile bayilik sözleşmesi imzalayacak olan gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerleri bundan sonra Halk Ekmek ürünlerini satabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Başkentlilerin severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerinin daha fazla vatandaşa ulaşabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Üretimini gerçekleştirdiği ürünleri Halk Ekmek Büfeleri, Fabrika Satış Mağazaları ve Başkent Market aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Halk Ekmek, şimdi de gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerlerine yönelik bayilik uygulaması başlattı. Lokanta, kafe ve restoran başta olmak üzere gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren her iş yerinin bayilik için başvurabileceğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, küçük esnafın da bu uygulama sayesinde ek gelir elde edeceğini açıkladı. Velioğlu, "Uzun yıllardır Ankara'ya hizmet eden Halk Ekmek Fabrikası hizmet ağını genişletiyor. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda kent genelindeki küçük esnafımızı da ekonomik yönden destekleyecek 'bayilik' uygulaması ile fabrikamızda ürettiğimiz 57 ayrı ekmek ve pastane ürününü daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Halk Ekmek ürünlerinin birim fiyatından satılması için esnafımızla 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Bayilik verdiğimiz Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan lokantamızı ziyaret ettik. Bu uygulamayı Ankara geneline yaymak istiyoruz. Kent genelinde bulunan 5 Başkent Market'in yanı sıra bir tane de Başkent Market büfemiz var. Önümüzdeki hafta ikinci Başkent Market Büfeyi açmayı planlıyoruz. 6 milyon Ankaralının ayağına hizmet götürmek istiyoruz" dedi.

Halk Ekmek ürünlerinin 'Burada Halk Ekmek Ürünleri Satılmaktadır' etiketini gördüğü her işletmede satılacağını vurgulayan Velioğlu, bayilik sözleşmesi imzalayan iş yerlerinin Halk Ekmek satış noktaları, Başkent Market şubeleri ve Halk Ekmek büfelerine en az 1 kilometre mesafede olması gerektiğine dikkat çekti. Yeni uygulama kapsamında bayilik sistemine dahil olan iş yerlerine ekmekte yüzde 10, pastane ürünlerinde ise yüzde 20 kar marjı sağlanırken, bayiler aldıkları ürünleri fabrika satış mağazaları ile Başkent Marketlerle aynı fiyattan satacak.

Uygulamaya pilot bölge olarak seçilen Mustafa Kemal Mahallesi, Batıkent ve Dikmen'de üç ayrı iş yerinde başlanırken, işletme sahipleri bu uygulama için teşekkür ettiler.

Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor
Halk Ekmek hizmet ağını genişletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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