Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak

Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilerin kalkınması amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeli ile hem yerli üretim artıyor hem de Başkentliler aracısız şekilde uygun fiyattan doğal ürünlere kavuşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilerin kalkınması amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeli ile hem yerli üretim artıyor hem de Başkentliler aracısız şekilde uygun fiyattan doğal ürünlere kavuşuyor.

Başkent'te şimdi de "tarımsal üretim sözleşmesi" ile yeni bir kırsal kalkınma modelini hayata geçiren Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta 3 kadın kooperatifi ile tarımsal üretim sözleşmesi imzaladı. Yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinin üreteceği bakliyatlar Halk Ekmek Fabrikası tarafından satın alınarak, Başkent Marketlerde satışa sunulacak. Sözleşmeli üreticilik başta olmak üzere Başkent'te yeni kırsal kalkınma modellerini de hayata geçirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek bünyesindeki Başkent Market modeli ile de hem yerli üretimi canlandırıyor hem de vatandaşları uygun fiyattan aracısız ürünlerle buluşturuyor.

Yerli bakliyat ürünleri başkent market raflarında yerini alacak

"Tarımsal üretim sözleşmesi" sayesinde Ankara'nın ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin yetiştirdiği sağlıklı, güvenilir ve yöresel bakliyat ürünleri Başkent Market aracılığıyla vatandaşların sofrasına taşınacak. Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde 5 Başkent Market ve 2 Başkent Büfe'de satışa sunulan yöresel ürünlere yenilerini eklemek amacıyla kurucularının özellikle kadınlardan oluştuğu üretici kooperatifleri ile masaya oturmaya başladı. Ankara kırsalının gelişmesi ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak olan tarımsal üretim sözleşmesi; ilk etapta Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile imzalandı.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler de yararlanabilecek

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de ürettikleri bakliyatları almaya hazırlanan Halk Ekmek Fabrikası; Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 2,5 ton fasulye, Güdül Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 3 ton yeşil mercimek, 3 ton pilavlık bulgur, 10 ton Ankara nohudu, Bala Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden ise 3 ton kırmızı mercimek, 1,5 ton köftelik bulgur, 3 ton pilavlık bulgur ve 3 ton da yeşil mercimek alımı gerçekleştirecek.

Bala Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi ile sözleşme imzalayan Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, yeni kırsal kalkınma modeline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Heyecanlıyız bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Mansur başkanımızın bir ideali var 'Ankara'da aç açıkta kimse kalmayacak'. Başkent'teki kadın kooperatifleriyle yapacağımız üretim sözleşmesiyle bakliyat ürünlerinde direkt üreticiden tüketiciye Ankara halkıyla Afşar beldesinin ürünlerini buluşturacağız. 1 yıl içinde 16 kooperatif ve birliklere 35 milyon TL katkı sağladık. 2021 yılında hedefimiz bunu 100 milyona çıkarmak. Tarımsal üretim sözleşmesini bulgur, nohut, fasulye, köftelik ve yemeklik bulgur olmak üzere 6-7 kalemde imzalayacağız. Çiftçi zaten zor şartlardan geçiyor. Amacımız piyasa fiyatlarının üzerinde alarak farkındalık oluşturmak ve çiftçinin ekonomisine destek olmak"

Başkent Market uygulaması sayesinde kırsal alandaki üretici kooperatiflerinde istihdam edilen kişi sayısının üyeleri ile birlikte 863'e yükseldiğine dikkat çeken Velioğlu, üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zinciri oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. - ANKARA

Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak
Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Cristiano Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halk Ekmek tarladan sofraya bakliyat ürünlerini taşıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 10:59:11. #1.16#

title