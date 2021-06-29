Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın: "Okulların açılış kararı eylül ayına bırakılmamalı"
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Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın: "Okulların açılış kararı eylül ayına bırakılmamalı"

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın: 'Okulların açılış kararı eylül ayına bırakılmamalı'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, okulların açılış kararının eylül ayına bırakılmaması gerektiğini, kararın şimdiden açıklanması gerektiğini belirtti.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, okulların açılış kararının eylül ayına bırakılmaması gerektiğini, kararın şimdiden açıklanması gerektiğini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınından dolayı okul kapamada Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını savundu.

Bu sıkıntılı dönemden gerekli dersleri alıp gelecek eylül ayından itibaren okulları açık tutmak için seferberlik halinde çalışılması gerektiğini belirten Aydın, toplumun ve kamu yöneticilerinin "okulların salgında son kapanan ve ilk açılan yer" olması konusunu öncelik listesinde ilk sıraya almasının önemli olduğunu vurguladı.

Salgında yeni bir dalga olması halinde okul açılış ve kapanışlarının yerinden yönetim esasına göre valilikler tarafından yapılması ve topyekun kapanma kararlarından imtina edilmesinin faydalı olacağını aktaran Aydın, eğitim yılı başladığında aşı hakkı bulunan öğretmen, öğrenci ya da velilerin aşı uygulamasına yüzde yüz katılımlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Yüz yüze eğitime fırsat verildiği her dönemde okulların salgında yayılım merkezi olmadığına ve diğer mekanlara kıyasla daha güvenilir alanlar olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Okulların açılış kararı eylül ayına bırakılmamalı, karar şimdiden açıklanmalı buna dönük hedefler, tedbirler ve uygulamalar ivedi olarak başlatılmalıdır. Valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına bu doğrultuda hedefler konarak, okullarını açık tutan yerel yöneticiler taltif edilmelidir. Yaklaşık 1,5 yıldır yaşanan deneyimler ışığında, okulların kapalı kalmasının hasarının salgından çok daha büyük olacağı muhakkaktır. Okulun, çocuğun yaşam alanı olduğu her zaman akılda tutularak, çocuklarımızı yaşam alanlarından koparmamak için şimdiden bu kararlılığın gösterilmesi büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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