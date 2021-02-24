Ankara'dan misafirliğe gelen kadında mutasyonlu virüs tespit edildi
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Ankara'dan misafirliğe gelen kadında mutasyonlu virüs tespit edildi

24.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:49
Ankara'dan misafirliğe gelen kadında mutasyonlu virüs tespit edildi

ANKARA'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Belen köyüne misafirliğe gelip, bir gün sonra geri dönün F.A. adlı kadında mutasyonlu virüs tespit edildi.

ANKARA'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Belen köyüne misafirliğe gelip, bir gün sonra geri dönün F.A. adlı kadında mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine Belen köyünde 28 kişiye test yapılırken, Muhtar Hikmet Öz, tüm sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Alaplı'ya bağlı Belen köyüne gelen F.A. adlı kadın, 1 günlük ziyaretinin ardından Ankara'ya döndü. Ankara'da yaptırdığı testte mutasyonlu virüs tespit edilen F.A., evinde tedaviye alındı. Yapılan filyasyon çalışmasında F.A.'nın geldiği köyde temas ettiği 28 kişiye de test yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan test sonuçları açıklandı. Muhtar Hikmet Öz, test yapılan tüm köylülerin sonuçlarının negatif olduğunu söyledi. Test sonucuna göre köyün karantina altına alınabileceğini ifade eden muhtar Öz, "Ekipler dün köye gelerek test yaptı. Ben de test oldum. Ankara'dan misafirliğe gelmişti. Geldi, bir gün sonra geri döndü. Gayet iyi ve evinde tedavi görüyormuş. Temaslı insanlardan hep numune alındı ama sonuçlar temiz çıktı. Allaha şükür pozitif çıkan yok" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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