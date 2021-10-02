Ankara'da 'Türk-Rus Dostluk Evi Müzesi' açıldı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, Cumhuriyet dönemi Türk- Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının yer aldığı Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

Ankara'da Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi, Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin Ankara ve Gelibolu hatıralarının 100'üncü yıl dönümünde törenle açıldı. Sovyet döneminde yetişen akademik sanatçıların eserleri ve yine ön cumhuriyet tarihi içerisinde gelişen diplomatik ilişkilere bağlı fotoğrafların yer aldığı müzenin açılışına Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İş Birliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca Türk-Rus dostluğuna hizmet edecek olan Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi töreninde diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ortak tarihsel ve kültürel mirasın sergilendiği müzede Gelibolu köşesi de yer aldı. Gelibolu köşesinde, 1921 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Rus görevlilerinin o dönemin imkanlarıyla kaydettiği tarihi fotoğraflar, gözler önüne serildi.