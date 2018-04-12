Ankara'da Tika Koordinatörler Toplantısı

Uluslararası iş birliğinde ortak hedeflerin belirlenmesi amacıyla TİKA koordinatörler toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argün, "Yabancı dil okulları projemiz var. Ankara'da bu proje hayata geçirilecek" dedi.

Uluslararası iş birliğinde hedeflerin saptanması amacıyla TİKA toplantı salonunda TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin yönetiminde koordinatörler toplantısı yapıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argün, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğan, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Anadolu Ajansı Uluslararası Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, Kızılay Uluslararası Program Müdürü Alper Uluca, Kızılay Bağış Yönetimi Birimi yöneticisi Anıl Kocabal da katıldı.

Toplantıda yurt dışındaki çalışmalar ve din alanındaki eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argün, yurt dışından gelerek Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde eğitim gören öğrencilere destek verdiklerini, bu anlamda dil bilen imamlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Argün, "En önemli hizmet alanlarımızdan bir tanesi eğitim öğretim faaliyetlerimiz. Yurt dışına gönderdiğimiz elemanlar içerisinde elemanlara yönelik dil kursları, teorik ve pratik olmak üzere düzenliyoruz. Ama Türkiye'deki birçok kamu kurumunun problemi olan dile ve sahaya hakim kişilerin yetiştirilmesi, bulunması ve gönderilmesi Diyanet İşlerinin de muzdarip olduğu konuların başında geliyor. Ülkenin genel bir problemi olan dil eğitimiyle ilgili ortak projelerin geliştirilmesi lazım. Bununla ilgili çok erken bir haber olacak ama yabancı dil okulları projemiz var. Ankara'da bu proje hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise, "Kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmek istiyorum öncelikle. Maarif Vakfı 15 Temmuz'dan çok önce kuruldu. Bu Türkiye'nin ihtiyacı. Cumhurbaşkanımızın bir mottosu var; 'Dünya 5'ten büyüktür.' Bizim ülkemiz adına eğitim faaliyetlerini yürüten birçok kuruluş var. Ama bir de Türkiye'de ve dünyada FETÖ diye bir gerçek var. FETÖ bizim ülkemizin adına değil de bazı emperyal güçlerin adına yaptı. Türkiyemize ve içinde bulundukları ülke değerlerine, milli değerlerine ve medeniyet değerlerine düşman olarak yetiştirdi. Bir çadır kumpanyası kurdular, çadır kumpası kurdular, güya bilim olimpiyatları yaptılar. Hisseli kumpanya gibi bir organizasyonla kendi seçtikleri ülkeleri yarıştırdılar ve ödülleri stratejik olarak verdiler. Ülkeleri bölgesel olarak ayırdılar. Bu bölgelerde hangi yıllarda hangi ülke ağırlıktaysa ona göre ödül vererek, o ülkenin siyasileriyle yakınlaştılar" diye konuştu.

"Güneş yanar ama yakmaz"

Cerrah, birçok ülkede yeni Türk okulları açtıklarını ve yine 10 ülkede FETÖ okullarını devralarak eğitimini ve fiziksel şartlarını iyileştirdiklerini dile getirdi. "Güneş yanar ama yakmaz. Biz de ülkelere ışık taşıyoruz" diyen Cerrah, güneş gibi gittikleri her yere mutlaka milli değerleri, medeniyeti ve insan sevgisini de götürdüklerini söyledi. Cerrah, "İşimiz zor ama zor bizim işimiz" açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılanlar diğer ülke temsilcilerinin de soruları cevaplandı. - ANKARA