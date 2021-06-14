Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
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Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var

Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sel nedeniyle fabrikası zarar gören Fabrika sahibi Cenan Güney, "Ben 5 milyon dolar para yatırdım bu tesise. Her bir makine ayrı bir servet. Bunların hepsi milli servet. Burada sadece 300 bin tane gözlük var. Her gördüğünüz yerde gözlük var. Kim karşılayacak şimdi bu zararı" diye konuştu.

Ankara'da başta Yenimahalle olmak üzere Çankaya ve Çubuk'ta etkili olan sağanak yağışı, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı, hem de çok sayıda eşyaya zarar verdi. Yağmur nedeniyle eşyası zarara görenlerden biri de Fabrika sahibi Cenan Güney oldu. Güney, milyon dolarlarla kurduğu fabrikasında ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Ankara'da fabrikası su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Başkent'te sağanak yağış en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi. Sağanak nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı. Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.

Ankara'da fabrikası su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var

"KİM KARŞILAYACAK BU ZARARI"

Eşyaları sular altında kalan Fabrika sahibi Cenan Güney, "Ben 5 milyon dolar para yatırdım bu tesise. Her bir makine ayrı bir servet. Bunların hepsi milli servet. Burada sadece 300 bin tane gözlük var. Her gördüğünüz yerde gözlük var. Kim karşılayacak şimdi bu zararı. Şu gördüğünüz makinelerin tanesi 500 bin lira. Allah aşkına şu hale bakın" diye mağduriyetini dile getirdi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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