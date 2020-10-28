Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi
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Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi

28.10.2020 01:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:44

Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp toplayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğan Demirci kontrolündeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, cadde üzerinde Sincan istikametinde ilerlerken yol kenarında çöp toplayan kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında çöp kamyonu sürücüsünün ifadesine başvurdu.

Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi
Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi
Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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Haber Yorumları (3)
DOĞAN: adam kıbrısta bile buradaki şahin parasına opele biniyor gelir dağılımı ne kadar adaletli diye sormak lazım o araçlardan bir tane bile kalmamış olması lazımdı piyasada şimdiye kadar bu kadar gelişmiş bir ülke olmasına rağmen hala bu tenekeler sokaklardaysa bir sıkıntı var demek
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HIDIR DİKER: hiiiçççç üzülmedim hem eski arabalar bitiyor hemde kendini bilmez hödükler bitiyor . dilerim başkaları ibret alırlar.
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ŞAHİN: PLASTİK YIĞINI
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