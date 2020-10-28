Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp toplayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğan Demirci kontrolündeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, cadde üzerinde Sincan istikametinde ilerlerken yol kenarında çöp toplayan kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında çöp kamyonu sürücüsünün ifadesine başvurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ