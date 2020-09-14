Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı
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Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı

Ankara'da bariyerlere çarparak takla atıp hurdaya dönen otomobil en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeşe mezar oldu. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

14.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:43

Ankara'da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 3 kardeş öldü

AĞABEYDEN DE ACI HABER GELDİ

Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 3 kardeş öldü

GERİYE BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
GÖKHAN: Belki de hayatlarının en güzel yaşlarıydı. :(
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