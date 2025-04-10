Ankara'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Kar yağışı nedeniyle Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için birçok şehrimize yağış ve kar uyarısı yaparken ilk tatil haberleri de gelmeye başladı. Peki Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika Ankara Valiliği açıklaması haberimizde...

ANKARA'DA O K ULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da beklenen kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle yarın eğitime öğretime 1 gün ara verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini belirtti. Şahin açıklamasında şunları söyledi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."