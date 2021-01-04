Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
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Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk

04.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:07
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk

ANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

ANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasının ardından vatandaşlar, Başkent'te kurulan semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesindeki semt pazarında özellikle öğleden sonra yoğunluk yaşandı. Maske ve mesafe kurallarına uymaya özen gösteren vatandaşlar, alışveriş yaparken tezgahların önünde yer yer yoğunluğa neden oldu. Pazarda bulunan tezgahların belirlenen mesafelerle kurulduğu ve çoğu esnafın maske kuralına uyduğu görüldü.

Esnaf Faik Kurt, kısıtlamanın ardından pazarda yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Pazarlar hamdolsun iyi durumda. Kalabalık var. İnsanlar 4 günlük yasakta evdeki yiyeceklerini tüketti. Bu yüzden de pazarda yoğunluk oldu" dedi. Pazar esnafından Serhat Coşkun, vaka sayısındaki azalma ile birlikte vatandaşların pazara daha rahat gelmeye başladığını belirterek, "Yavaş yavaş artış başlıyor. Yasakların ardından toparlanmaya başlıyoruz. Buna da şükür. Kalabalık oluyor pazar. Yasaktan önce kimse gelmiyordu. İnsanlar korkuyordu. Vaka artışları düştüğü için vatandaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı" diye konuştu.

Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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