Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! En az 20 yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ayaş yolu Yenikent civarında meydana gelen kazada, belediye otobüsü köprü bariyerlerine çarptı.

EN AZ 20 YARALI VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 503 hat numaralı Ego otobüsünün köprü bariyerlerine vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı.

YARALILARIN BİR KISMININ DURUMU AĞIR

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;