Ankara'da 'Genç Dostu Şehirler sergisi gerçekleşti
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Ankara'da 'Genç Dostu Şehirler sergisi gerçekleşti

Ankara'da 'Genç Dostu Şehirler sergisi gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" programında Malatya Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yapmış olduğu faaliyetler ve Malatyalı gençlerin hazırlamış olduğu projelerin tanıtımı Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odasında (ATO) gerçekleştirilen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi' programına katılarak Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yaptığı hizmet ve yatırımlar ile gençlerin hazırladığı projelerin tanıtımını yaptıklarını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğulu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara Ticaret Odasında açmış olduğumuz stantla Malatya'mızı ve gençlerimizin hazırlamış olduğu projeleri ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz.

Standımızı ziyarete gelen misafirlerimize belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi aktarıyoruz. Ayrıca burada stant açan diğer belediyelerin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak da istişarelerde bulunuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak amacıyla bütün ekibimizle birlikte büyük gayret ve çaba harcıyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin organize ettiği 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi' ile alakalı olarak Ankara'da stantlar açıldığını ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin de bu sergiye davet edildiğini Belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tanıtım amacıyla açtıkları stantlarda bazı hususlara özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, "Kapalı, klasik bir stant anlayışından ziyade o şehrin o yörenin kültürel değerlerini tarihi mirasını yansıtan bir format niteliğinde olmasını amaçlıyoruz ve bu doğrultuda stantlarımızı oluşturuyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından tarihi dokuların kullanıldığı çok güzle bir stant oluşturulmuş. Büyükşehir Belediyemizin standı hakikaten ziyaretçiler tarafından tarihi bir yapıda olduğundan dolayı yoğun bir ilgiyle gezilmekte. Ayrıca geçtiğimiz ay içerisinde Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'de 19'uncu varlık olarak UNESCO Dünya Kültür Varlıkları Listesi'ne İnsanlık Medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edilmiş olması Malatya standını ayrı bir ilgi alanına dönüştürdü. Bu çalışmaların Malatya'mızın tanıtımına büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliğinin bu güzel organizasyonundan dolayı da Belediyeler Birliği Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ayrıca gençler tarafından hazırlanan projeleri de yakından inceleyerek projeler hakkında gençlerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretçilere Malatya lezzetleri ikram edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçilere ayrıca Malatya'ya özgü Reyhan Şerbeti, Kayısı Döneri, Kayısı ve türevleri, Kayısı Çekirdeği, Dut Kurusu, Pestil Çeşitleri, Ceviz, Tandır Ekmeği ve Malatya Peyniri ikram edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da standı ziyaret eden misafirlere kendi elleriyle kestiği kayısı dönerini ikram etti.

Kaynak: Bültenler

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