'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti
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'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti

09.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:44

Son dakika habere göre ANKARA'da kamu kurumunda çalışan Veli İlhan Ceylan, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde önündeki avukat M.N.'nin (27) cep telefonuyla etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla açılan 'cinsel taciz' davasında, delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara'da kamu kurumunda çalışan Veli İlhan Ceylan, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde önündeki avukat M.N.'nin (27) cep telefonuyla etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla açılan 'cinsel taciz' davasında, delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 4 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. Veli İlhan Ceylan, yürüyen merdivenden çıkarken cep telefonuyla önündeki avukat M.N.'nin etek altı fotoğraf ve görüntülerini çekti. Karşı merdivenden inen başka bir kadının uyarısıyla M.N. durumu fark edince, Veli İlhan Ceylan kaçmaya başladı. Avukat M.N'nin yardım istemesiyle çevredekilerin yardımıyla Veli İlhan Ceylan yakalandı. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonunda Veli İlhan Ceylan hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin AVM'nin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi.

Son dakika gündem: Ankara'da 'etek altı' taciz davasında beraat

CEYLAN SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mayıs 2019'da Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, Ceylan suçlamaları kabul etmeyerek, "Yürüyen merdivenden çıkarken eşimi aramaya çalışıyordum. Merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Görgü tanığı bir şeyler söyleyerek indi ve aşağıda beklemeye başladı. Arkadan sesler yükselince oradan uzaklaştım. Sonra 'yakalayın' diye bağırdılar. Biri elinde makas ya da bıçak olabilir, sallayarak üzerime geldi. Ben de korkudan güvenlik noktasına doğru koşmaya başladım. Beni yakaladılar ve arbede yaşandı. Arbede devam ederken, müşteki 'şahıs benim fotoğraflarımı çekmiş, şikayetçiyim' dedi. Telefonumda herhangi bir fotoğraf bulunmadı. Telefon ve kamera kayıtları incelendi. Bir suç unsuruna rastlanılmayınca polis merkezinden ayrıldım. Suçlamayı kabul etmiyorum, fotoğrafını çekmedim" diye savunma yaptı.

Son dakika gündem: Ankara'da 'etek altı' taciz davasında beraat

"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM İÇİN BASKI YAPILIYOR"

Avukat M.N. ise "Karşıdan aşağıya inen kadın, 'telefonunun flaşını açmış, eteğinizin altını çekiyor' diye bağırdı. Arkamı dönünce sanık beni ittirdikten sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından, 'tacizci var, yakalayın' diye bağırdım. Oradaki bir kişi kaçarken sanığı düşürdü. 'Ben kamu denetçisiyim, bırakın' diye bağırıyordu. Daha sonra polis geldi ve karakola gittik. Şikayetimden vazgeçmem için baskı yapılıyor" diye ifade verdi.

Son dakika gündem: Ankara'da 'etek altı' taciz davasında beraat

MAHKEME SUÇSUZ BULDU

Davanın karar duruşmasında sanık Ceylan ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, yargılamada sona gelindiğini belirterek taraflara söz verdi. Müşteki avukatları Ceylan'ın cezalandırılmasını talep ederken, Ceylan suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ceylan'ın delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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