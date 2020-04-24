Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, "23 nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi
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23 Nisan, Ankara, Haber

Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, "23 nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi

Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, "23 nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl koranavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın Başkent'te coşkulu kutlanmasına vesile oldu.

24.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:43
Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, '23 nisan çocukları' için ilçe ilçe gezdi

Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, "23 nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl koranavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın Başkent'te coşkulu kutlanmasına vesile oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı, Türk Bayrağı ve balonlarla süslenmiş üstü açık otobüslerle ilçe ilçe dolaşarak şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı. Bu coşkulu kutlamaya kayıtsız kalmayan Başkentliler evlerinin balkonlarından ve camlarından alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koranavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir araçları alkışlarla karşılandı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği kutlama programı kapsamında Türk Bayrağı ve balonlarla süslenmiş gezi otobüsleri; Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'da cadde ve bulvarlarda dolaşarak Başkentlileri evlerinin balkonlarına davet etti.

Vatandaşların balkonlara ve pencerelere çıkarak Büyükşehir Belediyesinin araçlarını alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılaması renkli görüntüler oluşturdu.

Başkentli çocuklar bayram coşkusu yaşasın diye

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukların bayramını kutlayarak, yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle Ankara özelinde bütün ülkemiz çocuklarının '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği ve katkısı olan herkesi şükran ve minnetle anıyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayram sevincini nasıl paylaşabiliriz diye düşündük. Gezi otobüslerimizi süsledik. Çocuklarımızı pencerelere ve balkonlara davet ederek çalınan 23 Nisan şarkılarına ve marşlara eşlik etmelerini sağlayarak onların bayram coşkusunu yaşamasını istedik."

Ankara tek yürek

Animasyon gösterileriyle de çocukları eğlendiren Büyükşehir Belediyesinin kutlama programını evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından seyreden Başkentliler, duydukları mutluluğu şu sözlerle dile getirdiler:

-Atilla Özcan(51): "100. yılımızın en büyük gününde sokaklara çıkamamamız, halkla birlikte olamamamız bizi ziyadesiyle üzüyor. Atatürk ilkelerini her yerde, her zaman, en küçük çocuktan en yaşlı insana kadar herkes sonsuza kadar ilelebet devam ettirecektir. Büyükşehir Belediyesine böyle bir kutlamayla bizleri balkonlarımızda ya da pencerelerde de olsa buluşturduğu için teşekkür ediyorum."

-Hican Özcan(42): "Böyle bir organizasyonu düşünüp yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Evde kaldığımız şu günlerde hepimize moral oldu. Cumhuriyetimiz için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz."

İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi

Başkentliler saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak evlerinin balkonlarına ve pencerelerine yeniden çıktı.

Işık oyunları ve havai fişek gösterilerinin eşliğinde kentin dört bir yanında balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar rekor kırarken, Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birlik ve beraberlik duygusu tarihi görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ankara'da Büyükşehir'in otobüsleri, '23 nisan çocukları' için ilçe ilçe gezdi

Kaynak: İHA

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