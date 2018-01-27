Ankara'da Bucak Mesaisi

Burdur'un Bucak ilçesi heyeti Ankara'da Bakanlık ve Kamu Kurumu Genel Müdürlüklerini ziyaret ettiler.

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin ile AK Parti Bucak İlçe Başkanı Adem Şengül Ankara'da Bakanlık ve Kamu Kurumu Genel Müdürlüklerini ziyaret ettiler. Burdur ve Bucak'ta devam eden ve yapılması gereken çalışmalar ile projeler hakkında ziyaretlerde bulunduklarını kaydeden Petek, yapılan Ankara mesaisinin önümüzdeki süreçte olumlu şekilde sonuçlanacağını kaydetti. Petek, beldelerde eksikliği bulunan Jandarma Karakollarının yeniden açılması, araç otoparklarının genişletilmesi, belediye kaynaklarının artırılması ve yeni yol projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

2 beldeye Jandarma Karakolu kurulacak

Milletvekili Petek, beraberinde bulunan Kaymakam Sezgin ve Başkan Şengül ile birlikte daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.

Çetin'den Bucak'ın Kızılkaya ve Çavdır'ın Söğüt Beldelerinde kapanan Jandarma Karakol Komutanlıklarının tekrar kurulması için talepte bulunan Petek, bu konuda verilen talimatla Jandarma Karakol Komutanlıklarının yeniden kurulacağı müjdesini aldıklarını iletti.

Bucak Belediyesi için iller bankası ziyareti

Ziyaretlerine İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile devam ettiklerini kaydeden Petek, "Bucak Belediyemizle İller Bankası arasında devam eden projeleri değerlendirdik. İlçemizle ilgili projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Projelerin durumu hakkında bilgi verdik ve desteklerini istedik. Mütevazi ve hizmet adamı İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'e ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bucak'ın yol projesini sundular

Karayolları Genel Müdürlüğünü de ziyaret eden heyet, "Bucak-Kocaaliler hattı Bucak Merkez geçişi kısmının binek taşıt aracı, ticari taşıt aracı, yük kamyonları, yol üstü otopark ve yaya trafiği açısından rahatlatılması ve bu kullanımların birbirinden ayrılabilmesi" amacıyla söz konusu karayoluna alternatif olarak hazırlanan Bucak - Kocaaliler Karayolu 'Bucak Geçişi Çevre Yolu Projesi'ni sundular.

Petek, burada yapılan ziyaret sonrasında da olumlu bir dönüş alındığını, teknik inceleme ve yatırım programına alınma çalışmalarına hız verildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nda Burdur ve Bucak istişaresi

Petek ve beraberindeki heyetin son ziyaret adresi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Bakan Soylu'yu makamında ziyaret eden Petek, Sezgin ve Şengül, Burdur ve Bucak hakkında brifing vererek istişarelerde bulundular. - BURDUR