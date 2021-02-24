Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor
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Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor

24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:47
Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor

ANKARA'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplarken pencereden düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki Beyzanur Arkan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

ANKARA'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplarken pencereden düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki Beyzanur Arkan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıyan Beyzanur'a ilk müdahaleyi yapan görgü tanığı, "Ben ilk anda oyuncak bir bebek sandım" dedi.

Mamak ilçesi Gülveren Mahallesi 82'nci Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan Zeynep ve Halil Arkan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Beyzanur, dün akşam saatlerinde odada iki ablasıyla birlikte oyun oynarken, kanepeye çıktı. Beyzanur, kanepede zıplarken, açık pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Beyzanur, ailesi ve komşuları tarafından otomobille Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Beyzanur, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bölümüne sevk edildi. Tedavisi devam eden Beyzanur'un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

'GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI'Öte yandan Beyzanur Arkan'ın düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Beyzanur'un kaldırıma düşmesi ve o sırada kaldırımda bulunan kişi ile diğer vatandaşların küçük kıza müdahalesi yer aldı.'OYUNCAK BEBEK SANDIM'Beyzanur'a ilk müdahaleyi yaparak kucağına alan görgü tanığı, "Ben ilk anda oyuncak bir bebek sandım. Araca doğru yuvarlanınca fark ettim çocuğu. Hemen kucağıma aldım. O an onunla göz teması kurduk ve bilinci yerindeydi. Daha sonra hastaneye götürdüler. Durumu iyiye gidiyor gibi bir duyum aldık. Ben kendi çocuğum sandım ve şoka girdim. Anlatılması çok güç anlardı. Ben hala olayın etkisindeyim" dedi.Beyzanur'un sağlık durumuna ilişkin bilgi veren amcası Yusuf Arkan da "Ablalarıyla oyun oynarken yan odaya geçmişler. Orada camı açmış ve daha sonra aşağıya düşmüş. Beyzanur daha 15 aylıktı. Durumu şu an ciddiyetini koruyor. Doktorlar Beyzanur'u uyuttular" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor
Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor
Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor
Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor
Ankara'da 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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